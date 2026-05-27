Sermon Tabaski à Médinatoul Djeylani / Cheikh Ibrahima Diallo à nos gouvernants : 'Nous avons d'autres priorités que des querelles, vous n'avez plus d'excuses!'

La communauté musulmane de Médinatoul Cheikh Abdou Khadr Djeylani dans le département de Kaolack a célébré la fête de l'Aïd Al Adha communément appelér Tabaski, ce mercredi 27 mai 2026. Dans son sermon, le Khalife, Cheikh Ibrahima Diallo, est revenu sur l'importance de ce jour qui fait partie des journées bénites et remplies de bienfaits.

Revenant sur la situation actuelle du pays, le fils aîné de Cheikh Mouhidine Samba Diallo a pointé du doigt les difficultés auxquelles font face les Sénégalais au quotidien avant d'inviter nos gouvernants à se préoccuper des problèmes des populations au lieu de se quereller ou de s'occuper de leurs intérêts personnels. ''Vous n'avez plus d'excuses. On vous a tout donné. Le pouvoir, l'Assemblée nationale donc ce qui reste c'est le travail. Ce qui reste c'est de s'occuper des problèmes des populations au lieu de se quereller. Vos priorités devraient être l'économie, la santé, l'éducation [...], a-t-il laissé entendre.