Sécurité : Ndiaganiao étrenne son tout nouveau centre secondaire d’incendie et de secours

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a officiellement inauguré le nouveau centre secondaire d’incendie et de secours de Ndiaganiao, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé. Une infrastructure présentée comme un maillon essentiel de la nouvelle politique de sécurité civile portée par les autorités sénégalaises.



Dans son allocution, le ministre a salué « une matérialisation de la volonté politique éclairée » du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, mise en œuvre par le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette dynamique s’inscrit dans le vaste programme national de modernisation de la sécurité civile, prévoyant la construction de 186 casernes de sapeurs-pompiers à travers le pays, dont 86 entre 2026 et 2030.



Selon le ministre, ces infrastructures, réparties dans les huit pôles territoriaux du Sénégal, permettront d’instaurer une nouvelle approche axée sur la prévention et l’anticipation des risques. Jusqu’ici, les interventions d’urgence dans cette zone dépendaient principalement de la caserne de Mbour, située à environ 30 kilomètres. Une situation qui rallongeait considérablement les délais d’intervention en cas d’accidents de la circulation, d’incendies ou de catastrophes.



Avec cette nouvelle infrastructure, les habitants de Ndiaganiao, Fissel, Thiadiaye, Sessène et des localités environnantes bénéficieront désormais d’une prise en charge plus rapide des urgences. Le ministre a souligné que cette caserne vient renforcer la couverture opérationnelle de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, notamment le long de la Route nationale numéro 1. « Plusieurs vies seront sauvées », a affirmé Me Mouhamadou Bamba Cissé, insistant sur l’importance d’une approche territorialisée de la sécurité civile visant à doter chaque département d’infrastructures et de moyens propres pour faire face efficacement aux situations d’urgence. Le ministre a également rendu hommage aux sapeurs-pompiers affectés à cette nouvelle unité, saluant leur engagement et leur sens du sacrifice. Il a, par ailleurs, félicité le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le général Mamadou Ndoye, pour « la rigueur et le renouveau insufflé » au sein de cette institution.



À travers cette inauguration, les autorités entendent concrétiser la vision déclinée dans l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, avec pour objectif de garantir un accès équitable et rapide aux secours sur l’ensemble du territoire national.