Kahone : Les habitants de Kanda Amady Diakho en brassards rouges pour protester contre le ruissellement des eaux usées...

Les habitants de Kanda Amady Diakho dans la commune de Kahone (département de Kaolack) sont descendus dans la rue, ce vendredi 22 mai 2026 avec leurs brassards rouges, pour protester contre les eaux usées du canal à ciel ouvert jouxtant leur quartier.

Ces derniers ne veulent plus cohabiter avec les eaux usées qui menacent gravement leur santé. « Comme vous le voyez c’est comme si nous sommes en période d'hivernage, alors que non. Nos rues sont remplies d’eaux usées provenant du canal. Ce qui dégrade notre environnement. Nous sommes tous malades à cause de ces eaux qui déferlent un peu partout. Nous vivons cette situation depuis plus de 4 ans », a laissé entendre Oumar Mbaye, le délégué de quartier de Kanda Amady Diakho.

Ainsi, ils appellent les autorités compétentes à s’autosaisir de cette situation. « C’est comme si nous ne faisons pas partie du Sénégal. Nous voulons que les autorités entendent notre parole et essaient d’apporter des solutions le plus rapidement possible parce que la saison des pluies approche à grand pas », a renchéri Cheikh Vilane.

Les habitants de Kanda Amady Diakho ont également pointé du doigt des branchements clandestins sur le canal. Ce qui aggrave la situation. « Nous demandons au service en charge de l'hygiène de sévir parce que cela ne peut plus continuer. Des gens branchent leurs fosses septiques directement dans le canal. L’ONAS aussi doit venir jouer sa partition parce que toutes les eaux usées de ces maisons se déversent dans notre quartier », a soutenu monsieur Vilane.

Venue prêter main forte aux habitants de sa commune, la maire de Kahone, Fatou Sène, de faire savoir que c'est une situation invivable que les habitants de Kanda Amady Diakho vivent depuis des années sans solution. « Cette situation dure plus de 8 ans. Ces eaux usées qui viennent des quartiers comme Médina Mbaba, Médina Baye, moi je pense que le service d'hygiène doit prendre ses responsabilités. Nous savons tous que ce canal aujourd’hui est obstrué donc si ces familles branchent leurs tuyaux au niveau de ce canal, c’est sûr que l’eau ne va pas passer. Actuellement, les familles qui sont au niveau de Kanda vivent le calvaire. Nous lançons un appel aux autorités compétentes, au Président de la république, aux plus hautes autorités de ce pays parce que nous pensons que la reprise des travaux de ce canal demande une diligence qui même dépasse les autorités qui sont au niveau de la région et nous espérons qu’avec ce point de presse, la situation sera rétablie. »