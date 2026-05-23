Kahone : Les habitants de Kanda Amady Diakho en brassards rouges pour protester contre le ruissellement des eaux usées...


Les habitants de Kanda Amady Diakho dans la commune de Kahone (département de Kaolack) sont descendus dans la rue, ce vendredi 22 mai 2026 avec leurs brassards rouges, pour protester contre les eaux usées du canal à ciel ouvert jouxtant leur quartier. 
 
Ces derniers ne veulent plus cohabiter avec les eaux usées qui menacent gravement leur santé. « Comme vous le voyez c’est comme si nous sommes en période d'hivernage, alors que non. Nos rues sont remplies d’eaux usées provenant du canal. Ce qui dégrade notre environnement. Nous sommes tous malades à cause de ces eaux qui déferlent un peu partout. Nous vivons cette situation depuis plus de 4 ans », a laissé entendre Oumar Mbaye, le délégué de quartier de Kanda Amady Diakho.
 
Ainsi, ils appellent les autorités compétentes à s’autosaisir de cette situation. « C’est comme si nous ne faisons pas partie du Sénégal. Nous voulons que les autorités entendent notre parole et essaient d’apporter des solutions le plus rapidement possible parce que la saison des pluies approche à grand pas », a renchéri Cheikh Vilane.
 
Les habitants de Kanda Amady Diakho ont également pointé du doigt des branchements clandestins sur le canal. Ce qui aggrave la situation. « Nous demandons au service en charge de l'hygiène de sévir parce que cela ne peut plus continuer. Des gens branchent leurs fosses septiques directement dans le canal. L’ONAS aussi doit venir jouer sa partition parce que toutes les eaux usées de ces maisons se déversent dans notre quartier », a soutenu monsieur Vilane.
 
Venue prêter main forte aux habitants de sa commune, la maire de Kahone, Fatou Sène, de faire savoir que c'est une situation invivable que les habitants de Kanda Amady Diakho vivent depuis des années sans solution. « Cette situation dure plus de 8 ans. Ces eaux usées qui viennent des quartiers comme Médina Mbaba, Médina Baye, moi je pense que le service d'hygiène doit prendre ses responsabilités. Nous savons tous que ce canal aujourd’hui est obstrué donc si ces familles branchent leurs tuyaux au niveau de ce canal, c’est sûr que l’eau ne va pas passer. Actuellement, les familles qui sont au niveau de Kanda vivent le calvaire. Nous lançons un appel aux autorités compétentes, au Président de la république, aux plus hautes autorités de ce pays parce que nous pensons que la reprise des travaux de ce canal demande une diligence qui même dépasse les autorités qui sont au niveau de la région et nous espérons qu’avec ce point de presse, la situation sera rétablie. »
 
 
Pour conclure, les habitants de Kanda Amady Diakho disent tenir ce point de presse pour alerter les autorités. Cependant, ils menacent de passer à la vitesse supérieure, si rien n’est fait.
Autres articles
Samedi 23 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Thiès : 57.800 têtes de moutons enregistrées à 5 jours de la Tabaski dans les marchés à bétail de Séokhaye et Touba Toul...

Thiès : 57.800 têtes de moutons enregistrées à 5 jours de la Tabaski dans les marchés à bétail de Séokhaye et Touba Toul... - 23/05/2026

Aly Ngouille Ndiaye après son entretien avec Diomaye : « Nous avons discuté des questions économiques, politiques et sécuritaires »

Aly Ngouille Ndiaye après son entretien avec Diomaye : « Nous avons discuté des questions économiques, politiques et sécuritaires » - 23/05/2026

Sonko recadre les DG sur les déplacements « Trop de jours à l’étranger…je vais contrôler tous les…»

Sonko recadre les DG sur les déplacements « Trop de jours à l’étranger…je vais contrôler tous les…» - 22/05/2026

Sénégal-FMI : Cheikh Diba annonce une reprise des négociations dès la semaine du 8 juin

Sénégal-FMI : Cheikh Diba annonce une reprise des négociations dès la semaine du 8 juin - 22/05/2026

Yoro Dia après la sortie de Yassine Fall contre la justice : « C’est vous et le PM qui voulez sacrifier le DROIT sur l’autel de l’agenda de la vengeance systémique »

Yoro Dia après la sortie de Yassine Fall contre la justice : « C’est vous et le PM qui voulez sacrifier le DROIT sur l’autel de l’agenda de la vengeance systémique » - 22/05/2026

Air Sénégal déploie « les ailes de l’espoir » : plus de 3 millions FCFA pour des enfants oubliés de Casamance

Air Sénégal déploie « les ailes de l’espoir » : plus de 3 millions FCFA pour des enfants oubliés de Casamance - 22/05/2026

Uvs-Saint-Louis : les étudiants de la Promotion 13 dénoncent les retards de la reprise des cours et le manque de matériel

Uvs-Saint-Louis : les étudiants de la Promotion 13 dénoncent les retards de la reprise des cours et le manque de matériel - 22/05/2026

Questions d’actualité: Face à la crise pétrolière, Cheikh Diba écarte la hausse des prix et promet de tenir la trajectoire budgétaire

Questions d’actualité: Face à la crise pétrolière, Cheikh Diba écarte la hausse des prix et promet de tenir la trajectoire budgétaire - 22/05/2026

Assemblée nationale / Questions d’actualité - Hydrocarbures : Birame Souleye Diop défend la stabilité des prix et le mécanisme de subvention ciblée

Assemblée nationale / Questions d’actualité - Hydrocarbures : Birame Souleye Diop défend la stabilité des prix et le mécanisme de subvention ciblée - 22/05/2026

Sécurité : Ndiaganiao étrenne son tout nouveau centre secondaire d’incendie et de secours

Sécurité : Ndiaganiao étrenne son tout nouveau centre secondaire d’incendie et de secours - 21/05/2026

Inauguration du Campus Baobab : Le Groupe ISM sur « l’école du futur » à l’ère de l’intelligence artificielle

Inauguration du Campus Baobab : Le Groupe ISM sur « l’école du futur » à l’ère de l’intelligence artificielle - 21/05/2026

Nécrologie: Rappel à Dieu de l'épouse de Cheikh Kanté.

Nécrologie: Rappel à Dieu de l'épouse de Cheikh Kanté. - 21/05/2026

Viol et meurtre de Marie Diouf : comment les enquêteurs ont fait tomber deux suspects…le récit glaçant d’un crime qui scandalise Warang

Viol et meurtre de Marie Diouf : comment les enquêteurs ont fait tomber deux suspects…le récit glaçant d’un crime qui scandalise Warang - 21/05/2026

Concours scolaire sur l'Assainissement : l’ONAS mise sur les élèves pour promouvoir les bons comportements

Concours scolaire sur l'Assainissement : l’ONAS mise sur les élèves pour promouvoir les bons comportements - 21/05/2026

Sommet Inde & Afrique 2026 : New Delhi veut accélérer ses investissements et son influence sur le continent

Sommet Inde & Afrique 2026 : New Delhi veut accélérer ses investissements et son influence sur le continent - 21/05/2026

Dialogue national : Le FDR emboîte le pas à l’APR et annonce son absence

Dialogue national : Le FDR emboîte le pas à l’APR et annonce son absence - 20/05/2026

Premiers pas du dialogue : Bassirou Diomaye Faye reçoit ce jeudi les anciens premiers ministres

Premiers pas du dialogue : Bassirou Diomaye Faye reçoit ce jeudi les anciens premiers ministres - 20/05/2026

Négociations Etats-Unis/Iran: nouvelle visite d'un ministre pakistanais à Téhéran

Négociations Etats-Unis/Iran: nouvelle visite d'un ministre pakistanais à Téhéran - 20/05/2026

Dakar : un Nigérian et un Ghanéen arrêtés après le vol spectaculaire de 80 millions FCFA avec la technique du « pneu crevé »

Dakar : un Nigérian et un Ghanéen arrêtés après le vol spectaculaire de 80 millions FCFA avec la technique du « pneu crevé » - 20/05/2026

Parcelles Assainies : faux avocat, vrai scandale… l’étudiant,Cheikh Ahmadou Bamba Diop condamné après avoir voulu « défendre » un trafiquant de drogue

Parcelles Assainies : faux avocat, vrai scandale… l’étudiant,Cheikh Ahmadou Bamba Diop condamné après avoir voulu « défendre » un trafiquant de drogue - 20/05/2026

Nouveaux échanges de menaces entre les Etats-Unis et l'Iran

Nouveaux échanges de menaces entre les Etats-Unis et l'Iran - 20/05/2026

Senegal Space Week 2026 : hommage vibrant au Général Mansour Seck, pionnier de l’armée de l’air sénégalaise

Senegal Space Week 2026 : hommage vibrant au Général Mansour Seck, pionnier de l’armée de l’air sénégalaise - 19/05/2026

Kaolack - Sortie de la 49ème promotion de la Police nationale :

Kaolack - Sortie de la 49ème promotion de la Police nationale : "Vous êtes désormais le premier rempart contre l’insécurité et le désordre"(Bamba Cissé, ministre de l'intérieur) - 19/05/2026

Revue UEMOA 2025 : Le Sénégal maintient un bilan solide malgré un léger recul de ses réformes communautaires

Revue UEMOA 2025 : Le Sénégal maintient un bilan solide malgré un léger recul de ses réformes communautaires - 19/05/2026

Revue UEMOA - 76,45% de mise en oeuvre des réformes : Cheikh Diba salue les progrès du Sénégal tout en appelant à redoubler d’efforts

Revue UEMOA - 76,45% de mise en oeuvre des réformes : Cheikh Diba salue les progrès du Sénégal tout en appelant à redoubler d’efforts - 19/05/2026

Mécanisation agricole : Intermaq Sénégal s’engage pour la souveraineté alimentaire à l’horizon 2050

Mécanisation agricole : Intermaq Sénégal s’engage pour la souveraineté alimentaire à l’horizon 2050 - 19/05/2026

Mbour : Pour 5 000 FCFA d’électricité Woyofal, elle arrache le doigt de sa colocataire avec les dents

Mbour : Pour 5 000 FCFA d’électricité Woyofal, elle arrache le doigt de sa colocataire avec les dents - 19/05/2026

Cap-Vert: le principal parti de l'opposition remporte les législatives (résultats provisoires)

Cap-Vert: le principal parti de l'opposition remporte les législatives (résultats provisoires) - 18/05/2026

De 30 000 à 42 995 FCFA : Starlink augmente ses prix au Sénégal face à un Orange à 30 000 FCFA

De 30 000 à 42 995 FCFA : Starlink augmente ses prix au Sénégal face à un Orange à 30 000 FCFA - 18/05/2026

Vente des cartes de la NR / Assane Sow sur les prochaines élections locales à Thiès :

Vente des cartes de la NR / Assane Sow sur les prochaines élections locales à Thiès : "Nous devons en faire un référendum pour préparer les élections de 2029"(Assane Sow) - 18/05/2026

RSS Syndication