Concours scolaire sur l'Assainissement : l’ONAS mise sur les élèves pour promouvoir les bons comportements

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal a procédé, ce mercredi 20 mai 2026, à la cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours sur l’assainissement organisé par la Cellule de promotion de l’assainissement autonome. La rencontre s’est tenue à la station d’épuration de Cambérène, sous la présidence du Directeur général de l’ONAS, Séni Diène, en présence de plusieurs autorités administratives, responsables d’établissements scolaires, encadreurs, partenaires techniques ainsi que des responsables et agents de l’ONAS.



Cette initiative, soutenue par la Fondation Gates, vise à trouver des solutions innovantes face aux défis du sous-secteur de l’assainissement au Sénégal. Parmi ces défis, le mauvais usage des ouvrages d’assainissement reste préoccupant : canalisations et bassins de rétention sont souvent transformés en dépotoirs, surtout à l’approche de la fête de Tabaski.



Le Directeur général a expliqué que lors de la fête, certaines personnes jettent les peaux et déchets de mouton dans les rigoles d’assainissement. C’est pourquoi l’ONAS renforce la sensibilisation des citoyens à l’approche de Tabaski pour éviter de boucher les réseaux et préserver les investissements réalisés.



Dans son allocution, Séni Diène a salué la mobilisation des responsables d’établissements scolaires, des encadreurs et des partenaires qui ont contribué à la réussite de l’activité. Le concours a enregistré 120 candidats issus d’une quarantaine d’établissements scolaires de la région de Dakar. Après délibération, neuf lauréats ont été distingués : trois au niveau élémentaire, trois au collège et trois au lycée.



Les épreuves portaient sur des problématiques concrètes. Les élèves du primaire devaient réaliser un dessin illustrant un problème d’assainissement. Les collégiens ont décrit une situation de stagnation d’eaux usées et proposé des solutions pour préserver la santé, le cadre de vie et l’environnement. Les lycéens ont réfléchi à l’accès aux toilettes en milieu scolaire comme enjeu de santé publique et de protection de l’environnement.



Selon Séni Diène, les travaux des candidats ont répondu aux attentes du jury. Il a félicité les lauréats et encouragé l’ensemble des participants pour leur engagement citoyen.



Le Directeur général a rappelé les conséquences de ces pratiques : dysfonctionnements des réseaux, reflux d’eaux usées et inondations pendant l’hivernage. « Faisons la fête de Tabaski tout en préservant les canalisations et tous les ouvrages d’assainissement », a-t-il lancé.



S’adressant aux établissements et aux élèves, il a souligné le rôle central de l’école dans le changement durable des comportements. Il a invité les lauréats à devenir des ambassadeurs de la préservation des ouvrages auprès de leurs familles, de leurs écoles et de leurs communautés.



La cérémonie s’est achevée par des remerciements adressés à la Cellule de promotion de l’assainissement autonome, au consultant, aux membres du jury, aux chefs d’établissement, aux inspections d’académie de Dakar ainsi qu’à l’ensemble des autorités et partenaires ayant contribué à la réussite de cette initiative citoyenne.