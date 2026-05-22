Sonko recadre les DG sur les déplacements « Trop de jours à l’étranger…je vais contrôler tous les…»

Le Premier ministre Ousmane Sonko a haussé le ton ce vendredi matin à l’Assemblée nationale, s’en prenant directement aux directeurs généraux des entreprises et agences publiques qu’il accuse de multiplier les déplacements à l’étranger au détriment de leurs missions. Annonçant un contrôle systématique de leurs absences, il a adressé un avertissement à l’ensemble des hauts responsables de l’administration publique sénégalaise.
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