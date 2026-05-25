ASAFEF / Rufisque : la solidarité féminine au cœur d’une mobilisation sociale et éducative remarquable

À Rufisque, dans le quartier Sant Yallah Bagdad, la 10e édition de remise de paniers alimentaires organisée avec la cellule Deukeundo Diam Thia Gueune, dirigée par Adji Mounass, a réuni de nombreuses femmes venues participer à une journée d’échanges et de sensibilisation portée par le Réseau ASAFEF. L’événement a permis d’aborder des questions essentielles touchant à l’éducation financière, au leadership humain, à l’intelligence émotionnelle et à l’autonomisation économique des femmes. Parmi les intervenantes figuraient Mme Sawdatou Kane, experte en leadership humain et transformation professionnelle, Habsatou Kane, formatrice et coach en éducation financière et investissement au Sénégal, ainsi que Mme Seck Khadijatou Cissé, coach exécutive et entrepreneure sénégalaise.







Les échanges ont mis en lumière les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées au quotidien, notamment la pression sociale, la mauvaise gestion des ressources et le manque d’espaces d’accompagnement adaptés. À travers des conseils pratiques et des discussions ouvertes, les participantes ont été encouragées à développer une culture de l’épargne, à investir intelligemment et à renforcer leur rôle dans le développement familial et communautaire.

