Popenguine 2026 : après l’appel vibrant de l’archevêque, les pèlerins entrent dans la grande marche de foi

Hier, à Ziguinchor, l’ambiance était déjà électrique autour des préparatifs du pèlerinage marial de Popenguine. Devant une foule de jeunes pèlerins, Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga a livré un message fort mêlant foi, courage et espérance. Saluant les sacrifices consentis par les participants pour financer leur voyage, il a félicité une mobilisation record de près de 1 370 pèlerins, bien au-delà des prévisions annoncées l’année précédente.
Aujourd’hui, place à la marche. Des centaines de jeunes ont pris la route vers Popenguine dans un climat de ferveur spirituelle et de fraternité. À travers son discours, Mgr Manga a exhorté les fidèles à transformer chaque pas en prière, dans un Sénégal confronté à de nombreuses inquiétudes sociales et économiques. « N’ayez pas peur », a-t-il insisté, reprenant le thème du pèlerinage centré sur la confiance en Dieu et l’intercession de la Vierge Marie.
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