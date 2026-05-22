Air Sénégal déploie « les ailes de l’espoir » : plus de 3 millions FCFA pour des enfants oubliés de Casamance

Dans une atmosphère chargée d’émotion, la chargée des affaires sociales d’Air Sénégal, Aminata Bao, a lancé un vibrant appel à la solidarité nationale lors d’une journée dédiée aux enfants dans une pouponnière de Casamance. Devant le personnel mobilisé, des bénévoles et des professionnels de santé, elle a souligné que cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions sociales engagées depuis l’année dernière afin d’apporter soutien, dignité et espoir à des enfants souvent éloignés des grands circuits de solidarité. Air Senegal affirme avoir mobilisé plus de trois millions de francs CFA en dons, sans compter les collectes de vêtements, de jouets et de matériel de puériculture venus notamment de France.







Le choix de la Casamance n’est pas anodin. Selon Aminata Bao, la région représente une étape symbolique pour la compagnie aérienne nationale, qui y avait effectué son premier vol domestique. Mais derrière cette dimension historique, Air Sénégal dit vouloir attirer l’attention sur une réalité sociale préoccupante; l’isolement des pouponnières situées hors de Dakar, souvent moins visibles et moins soutenues. « Toutes les entreprises apportent leurs dons à Dakar. Nous avons choisi les structures éloignées », a-t-elle déclaré, estimant que la visite a confirmé l’urgence des besoins sur place. Des produits alimentaires, des couches, des vêtements ainsi qu’une consultation médicale gratuite assurée par des pédiatres ont été offerts aux enfants accueillis dans la structure.

