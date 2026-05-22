Sénégal-FMI : Cheikh Diba annonce une reprise des négociations dès la semaine du 8 juin

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a révélé ce vendredi matin à l’Assemblée nationale avoir eu, au cours de cette semaine, un entretien avec le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, en vue de préparer la reprise formelle des négociations prévue dès la semaine du 8 juin. L’objectif affiché est de parvenir à un accord sur les grands axes d’un nouveau programme avant le 30 juin 2026.