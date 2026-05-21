Nécrologie: Rappel à Dieu de l'épouse de Cheikh Kanté.

Nous venons d'apprendre le rappel à Dieu de Madame Aminata Diawara Kanté, épouse du président du Conseil départemental de Fatick, ancien directeur général du Port de Dakar, Cheikh Kanté.
Le décès est survenu ce jour. L'enterrement est prévu ce vendredi 22 mai à Fatick.
En cette douloureuse circonstance, Dakaractu présente ses condoléances à la famille éplorée, à monsieur Cheikh Kanté, et à toute la population de Fatick...
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