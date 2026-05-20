Dialogue national : Le FDR emboîte le pas à l’APR et annonce son absence

Le Front pour la Défense de la République (FDR) a annoncé à son tour qu’il ne participera pas à la concertation nationale initiée par le Président Bassirou Diomaye Faye. Dans une déclaration laconique mais sans appel, le mouvement indique ne pas se sentir concerné par cette initiative et confirme son abstention.







Ce refus rejoint le boycott annoncé par l’Alliance Pour la République (APR) et le camp de toutes ces formations politiques qui contestent la légitimité ou la pertinence du processus engagé par le chef de l’État.

