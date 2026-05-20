Négociations Etats-Unis/Iran: nouvelle visite d'un ministre pakistanais à Téhéran


Négociations Etats-Unis/Iran: nouvelle visite d'un ministre pakistanais à Téhéran

Le ministre de l'Intérieur du Pakistan, pays médiateur entre les Etats-Unis et l'Iran, s'est rendu à Téhéran pour la deuxième fois en moins d'une semaine, a rapporté mercredi l'agence officielle Irna, en pleine impasse dans les négociations de paix.

"Mohsen Naqvi est venu à Téhéran pour rencontrer des responsables de la République islamique d'Iran", a précisé l'agence, citant "des sources diplomatiques à Islamabad".

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Mercredi 20 Mai 2026
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