Aly Ngouille Ndiaye après son entretien avec Diomaye : « Nous avons discuté des questions économiques, politiques et sécuritaires »

Dans le cadre de la Journée nationale du dialogue, l’ancien ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a été reçu ce samedi 23 mai 2026 au Palais présidentiel par le Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.







C’est via les réseaux sociaux que Aly Ngouille Ndiaye a partagé l’information, saluant au passage la qualité de l’échange. « Avec l’autorité, nous avons discuté des questions économiques, politiques et sécuritaires. L’entretien s’est bien déroulé », a-t-il indiqué. L’ancien patron du ministère de l’Intérieur a tenu à exprimer sa gratitude au Chef de l’État pour cette marque de considération, précisant avoir été reçu « en qualité de citoyen consulté et d’ancien ministre de l’Intérieur du Sénégal ».







Cette audience s’inscrit dans la série de consultations engagées par le Président Faye en début de semaine, dans le cadre de ce rendez-vous annuel de l’agenda républicain voulu inclusif et transpartisan.

