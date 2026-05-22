Questions d’actualité: Face à la crise pétrolière, Cheikh Diba écarte la hausse des prix et promet de tenir la trajectoire budgétaire

Intervenant ce vendredi à l’Assemblée nationale lors de la séance des questions d’actualité au gouvernement, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a présenté une évaluation chiffrée de l’impact de la crise pétrolière internationale sur les finances publiques sénégalaises, révélant au passage qu’il avait lui-même proposé une hausse des prix des carburants, proposition fermement rejetée par le Premier ministre.







Sur la base d’un baril à 85 dollars, le volume de subventions aux hydrocarbures atteindrait 774 milliards de francs CFA, contre seulement 250 milliards prévus dans la loi de finances initiale 2026. L’écart à combler s’élève donc à 524 milliards d’efforts budgétaires supplémentaires. Dans l’hypothèse d’une crise qui s’installerait durablement, avec un baril évoluant en moyenne à 115 dollars sur l’année, la facture grimperait à 1396 milliards, soit un dépassement de 1146 milliards par rapport aux prévisions initiales.







Le ministre a toutefois tempéré ce tableau en signalant une contrepartie favorable : la hausse des cours génèrerait un surplus de recettes fiscales estimé à 135 milliards dans le scénario à 85 dollars, et à 185 milliards si le baril atteignait 115 dollars.







Dans une révélation notable, Cheikh Diba a reconnu avoir personnellement soumis au Premier ministre une proposition de relèvement des prix à la pompe, afin de partager la charge financière avec les populations. Cette option a été écartée. Le gouvernement a en conséquence revu son cadrage budgétaire en élaborant plusieurs scénarios destinés à maintenir, selon ses termes, « la trajectoire de consolidation budgétaire », quelles que soient les évolutions des cours mondiaux.

