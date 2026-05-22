Questions d’actualité: Face à la crise pétrolière, Cheikh Diba écarte la hausse des prix et promet de tenir la trajectoire budgétaire


Intervenant ce vendredi à l’Assemblée nationale lors de la séance des questions d’actualité au gouvernement, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a présenté une évaluation chiffrée de l’impact de la crise pétrolière internationale sur les finances publiques sénégalaises, révélant au passage qu’il avait lui-même proposé une hausse des prix des carburants, proposition fermement rejetée par le Premier ministre.

 

Sur la base d’un baril à 85 dollars, le volume de subventions aux hydrocarbures atteindrait 774 milliards de francs CFA, contre seulement 250 milliards prévus dans la loi de finances initiale 2026. L’écart à combler s’élève donc à 524 milliards d’efforts budgétaires supplémentaires. Dans l’hypothèse d’une crise qui s’installerait durablement, avec un baril évoluant en moyenne à 115 dollars sur l’année, la facture grimperait à 1396 milliards, soit un dépassement de 1146 milliards par rapport aux prévisions initiales.

 

Le ministre a toutefois tempéré ce tableau en signalant une contrepartie favorable : la hausse des cours génèrerait un surplus de recettes fiscales estimé à 135 milliards dans le scénario à 85 dollars, et à 185 milliards si le baril atteignait 115 dollars.

 

Dans une révélation notable, Cheikh Diba a reconnu avoir personnellement soumis au Premier ministre une proposition de relèvement des prix à la pompe, afin de partager la charge financière avec les populations. Cette option a été écartée. Le gouvernement a en conséquence revu son cadrage budgétaire en élaborant plusieurs scénarios destinés à maintenir, selon ses termes, « la trajectoire de consolidation budgétaire », quelles que soient les évolutions des cours mondiaux.

Autres articles
Vendredi 22 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sonko recadre les DG sur les déplacements « Trop de jours à l’étranger…je vais contrôler tous les…»

Sonko recadre les DG sur les déplacements « Trop de jours à l’étranger…je vais contrôler tous les…» - 22/05/2026

Sénégal-FMI : Cheikh Diba annonce une reprise des négociations dès la semaine du 8 juin

Sénégal-FMI : Cheikh Diba annonce une reprise des négociations dès la semaine du 8 juin - 22/05/2026

Yoro Dia après la sortie de Yassine Fall contre la justice : « C’est vous et le PM qui voulez sacrifier le DROIT sur l’autel de l’agenda de la vengeance systémique »

Yoro Dia après la sortie de Yassine Fall contre la justice : « C’est vous et le PM qui voulez sacrifier le DROIT sur l’autel de l’agenda de la vengeance systémique » - 22/05/2026

Air Sénégal déploie « les ailes de l’espoir » : plus de 3 millions FCFA pour des enfants oubliés de Casamance

Air Sénégal déploie « les ailes de l’espoir » : plus de 3 millions FCFA pour des enfants oubliés de Casamance - 22/05/2026

Uvs-Saint-Louis : les étudiants de la Promotion 13 dénoncent les retards de la reprise des cours et le manque de matériel

Uvs-Saint-Louis : les étudiants de la Promotion 13 dénoncent les retards de la reprise des cours et le manque de matériel - 22/05/2026

Assemblée nationale / Questions d’actualité - Hydrocarbures : Birame Souleye Diop défend la stabilité des prix et le mécanisme de subvention ciblée

Assemblée nationale / Questions d’actualité - Hydrocarbures : Birame Souleye Diop défend la stabilité des prix et le mécanisme de subvention ciblée - 22/05/2026

Sécurité : Ndiaganiao étrenne son tout nouveau centre secondaire d’incendie et de secours

Sécurité : Ndiaganiao étrenne son tout nouveau centre secondaire d’incendie et de secours - 21/05/2026

Inauguration du Campus Baobab : Le Groupe ISM sur « l’école du futur » à l’ère de l’intelligence artificielle

Inauguration du Campus Baobab : Le Groupe ISM sur « l’école du futur » à l’ère de l’intelligence artificielle - 21/05/2026

Nécrologie: Rappel à Dieu de l'épouse de Cheikh Kanté.

Nécrologie: Rappel à Dieu de l'épouse de Cheikh Kanté. - 21/05/2026

Viol et meurtre de Marie Diouf : comment les enquêteurs ont fait tomber deux suspects…le récit glaçant d’un crime qui scandalise Warang

Viol et meurtre de Marie Diouf : comment les enquêteurs ont fait tomber deux suspects…le récit glaçant d’un crime qui scandalise Warang - 21/05/2026

Concours scolaire sur l'Assainissement : l’ONAS mise sur les élèves pour promouvoir les bons comportements

Concours scolaire sur l'Assainissement : l’ONAS mise sur les élèves pour promouvoir les bons comportements - 21/05/2026

Sommet Inde & Afrique 2026 : New Delhi veut accélérer ses investissements et son influence sur le continent

Sommet Inde & Afrique 2026 : New Delhi veut accélérer ses investissements et son influence sur le continent - 21/05/2026

Dialogue national : Le FDR emboîte le pas à l’APR et annonce son absence

Dialogue national : Le FDR emboîte le pas à l’APR et annonce son absence - 20/05/2026

Premiers pas du dialogue : Bassirou Diomaye Faye reçoit ce jeudi les anciens premiers ministres

Premiers pas du dialogue : Bassirou Diomaye Faye reçoit ce jeudi les anciens premiers ministres - 20/05/2026

Négociations Etats-Unis/Iran: nouvelle visite d'un ministre pakistanais à Téhéran

Négociations Etats-Unis/Iran: nouvelle visite d'un ministre pakistanais à Téhéran - 20/05/2026

Dakar : un Nigérian et un Ghanéen arrêtés après le vol spectaculaire de 80 millions FCFA avec la technique du « pneu crevé »

Dakar : un Nigérian et un Ghanéen arrêtés après le vol spectaculaire de 80 millions FCFA avec la technique du « pneu crevé » - 20/05/2026

Parcelles Assainies : faux avocat, vrai scandale… l’étudiant,Cheikh Ahmadou Bamba Diop condamné après avoir voulu « défendre » un trafiquant de drogue

Parcelles Assainies : faux avocat, vrai scandale… l’étudiant,Cheikh Ahmadou Bamba Diop condamné après avoir voulu « défendre » un trafiquant de drogue - 20/05/2026

Nouveaux échanges de menaces entre les Etats-Unis et l'Iran

Nouveaux échanges de menaces entre les Etats-Unis et l'Iran - 20/05/2026

Senegal Space Week 2026 : hommage vibrant au Général Mansour Seck, pionnier de l’armée de l’air sénégalaise

Senegal Space Week 2026 : hommage vibrant au Général Mansour Seck, pionnier de l’armée de l’air sénégalaise - 19/05/2026

Kaolack - Sortie de la 49ème promotion de la Police nationale :

Kaolack - Sortie de la 49ème promotion de la Police nationale : "Vous êtes désormais le premier rempart contre l’insécurité et le désordre"(Bamba Cissé, ministre de l'intérieur) - 19/05/2026

Revue UEMOA 2025 : Le Sénégal maintient un bilan solide malgré un léger recul de ses réformes communautaires

Revue UEMOA 2025 : Le Sénégal maintient un bilan solide malgré un léger recul de ses réformes communautaires - 19/05/2026

Revue UEMOA - 76,45% de mise en oeuvre des réformes : Cheikh Diba salue les progrès du Sénégal tout en appelant à redoubler d’efforts

Revue UEMOA - 76,45% de mise en oeuvre des réformes : Cheikh Diba salue les progrès du Sénégal tout en appelant à redoubler d’efforts - 19/05/2026

Mécanisation agricole : Intermaq Sénégal s’engage pour la souveraineté alimentaire à l’horizon 2050

Mécanisation agricole : Intermaq Sénégal s’engage pour la souveraineté alimentaire à l’horizon 2050 - 19/05/2026

Mbour : Pour 5 000 FCFA d’électricité Woyofal, elle arrache le doigt de sa colocataire avec les dents

Mbour : Pour 5 000 FCFA d’électricité Woyofal, elle arrache le doigt de sa colocataire avec les dents - 19/05/2026

Cap-Vert: le principal parti de l'opposition remporte les législatives (résultats provisoires)

Cap-Vert: le principal parti de l'opposition remporte les législatives (résultats provisoires) - 18/05/2026

De 30 000 à 42 995 FCFA : Starlink augmente ses prix au Sénégal face à un Orange à 30 000 FCFA

De 30 000 à 42 995 FCFA : Starlink augmente ses prix au Sénégal face à un Orange à 30 000 FCFA - 18/05/2026

Vente des cartes de la NR / Assane Sow sur les prochaines élections locales à Thiès :

Vente des cartes de la NR / Assane Sow sur les prochaines élections locales à Thiès : "Nous devons en faire un référendum pour préparer les élections de 2029"(Assane Sow) - 18/05/2026

Nord-est du Nigeria : nouvelles frappes des Etats-Unis et du Nigeria contre le groupe Etat islamique

Nord-est du Nigeria : nouvelles frappes des Etats-Unis et du Nigeria contre le groupe Etat islamique - 18/05/2026

Nigeria : 46 personnes enlevées, principalement des enfants, lors de l'attaque d'écoles vendredi

Nigeria : 46 personnes enlevées, principalement des enfants, lors de l'attaque d'écoles vendredi - 18/05/2026

Linguère : une simple bagarre entre deux apprentis tourne au cauchemar au marché hebdomadaire

Linguère : une simple bagarre entre deux apprentis tourne au cauchemar au marché hebdomadaire - 18/05/2026

RSS Syndication