Thiès : 57.800 têtes de moutons enregistrées à 5 jours de la Tabaski dans les marchés à bétail de Séokhaye et Touba Toul...

Une forte délégation composée de l'adjoint au gouverneur de Thiès, Ababacar Sadikh Niang, du secrétaire général du ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, des acteurs territoriaux etc..., s'est rendue ce samedi 23 mai 2026 dans les marchés à bétail de Thiès, à savoir celui de Séokhaye et celui de Touba Toul.

Ladite visite a permis aux autorités de constater de visu la situation au niveau des différents points de vente ou foirails. Ainsi, à Séokhaye, la situation est jugée satisfaisante en terme d'approvisionnement à 5 jours de la Tabaski. "Nous avons enregistré 32.000 têtes, comparées à l'année dernière à ce stade où nous avions eu 28.000 têtes. Donc, nous avons vraiment un surplus de 8.000 têtes par rapport à l'année dernière", a informé l'adjoint au gouverneur en charge du développement, Ababacar Sadikh Niang.

À Séokhaye, les prix appliqués, varient entre 75.000 et 400.000 Fcfa et les prix les plus appliqués se situent entre 100.000 et 150.000 Fcfa. "Nous avons des moutons en quantité suffisante avec des prix abordables, accessibles à toutes les bourses. Et sur le plan de la subvention, à ce jour les éleveurs ont reçu une subvention de 100 tonnes et nous attendons 10 tonnes supplémentaires, ce qui veut dire que nous aurons 110 tonnes" a-t-il