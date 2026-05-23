Thiès : 57.800 têtes de moutons enregistrées à 5 jours de la Tabaski dans les marchés à bétail de Séokhaye et Touba Toul...

Une forte délégation composée de l'adjoint au gouverneur de Thiès, Ababacar Sadikh Niang, du secrétaire général du ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, des acteurs territoriaux etc..., s'est rendue ce samedi 23 mai 2026 dans les marchés à bétail de Thiès, à savoir celui de Séokhaye et celui de Touba Toul.
Ladite visite a permis aux autorités de constater de visu la situation au niveau des différents points de vente ou foirails. Ainsi, à Séokhaye, la situation est jugée satisfaisante en terme d'approvisionnement à 5 jours de la Tabaski. "Nous avons enregistré 32.000 têtes, comparées à l'année dernière à ce stade où nous avions eu 28.000 têtes. Donc, nous avons vraiment un surplus de 8.000 têtes par rapport à l'année dernière", a informé l'adjoint au gouverneur en charge du développement, Ababacar Sadikh Niang.
À Séokhaye, les prix appliqués, varient entre 75.000 et 400.000 Fcfa et les prix les plus appliqués se situent entre 100.000 et 150.000 Fcfa. "Nous avons des moutons en quantité suffisante avec des prix abordables, accessibles à toutes les bourses. Et sur le plan de la subvention, à ce jour les éleveurs ont reçu une subvention de 100 tonnes et nous attendons 10 tonnes supplémentaires, ce qui veut dire que nous aurons 110 tonnes" a-t-il
ajouté.
À Touba Toul, 25.800 têtes de moutons ont été enregistrées au niveau du marché à bétail. "L'année dernière, à ce jour nous avions eu 25.500 têtes. Nous avons un surplus de 300 têtes". Dans ce marché, la subvention en l'aliment de bétail s'élève à 80 tonnes. À rappeler que des dispositions ont été prises pour les besoins liés à la sécurité et à l'adduction en eau...
Autres articles
-
Kahone : Les habitants de Kanda Amady Diakho en brassards rouges pour protester contre le ruissellement des eaux usées...
-
Aly Ngouille Ndiaye après son entretien avec Diomaye : « Nous avons discuté des questions économiques, politiques et sécuritaires »
-
Sonko recadre les DG sur les déplacements « Trop de jours à l’étranger…je vais contrôler tous les…»
-
Sénégal-FMI : Cheikh Diba annonce une reprise des négociations dès la semaine du 8 juin
-
Yoro Dia après la sortie de Yassine Fall contre la justice : « C’est vous et le PM qui voulez sacrifier le DROIT sur l’autel de l’agenda de la vengeance systémique »