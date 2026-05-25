Abdou Mbow ironise sur la fameuse immunité parlementaire: " Ousmane sonko loumouy yakamti mane diaxalnama".

Lors de son intervention, le parlementaire Abdou Mbow, a insisté sur la question que, dit-il, les sénégalais se posent actuellement. " C'est Ousmane Sonko, pourquoi se précipite-il pour avoir une immunité?", a-t-il lancé.

" Loumouy yakamti?", s'interroge Abdou Mbow.

Et de conclure avec un ton railleur. " Waxdji yeup foofou la...Mane dé loumouy yakamti, mane diaxalnama?".