Abdou Mbow ironise sur la fameuse immunité parlementaire: " Ousmane sonko loumouy yakamti mane diaxalnama".


Lors de son intervention, le parlementaire Abdou Mbow, a insisté sur la question que, dit-il, les sénégalais se posent actuellement. " C'est Ousmane Sonko, pourquoi se précipite-il pour avoir une immunité?", a-t-il lancé.
 
 " Loumouy yakamti?", s'interroge Abdou Mbow.
 
 Et de conclure avec un ton railleur. " Waxdji yeup foofou la...Mane dé loumouy yakamti, mane diaxalnama?". 
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Lundi 25 Mai 2026
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