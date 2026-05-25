Abdou Mbow ironise sur la fameuse immunité parlementaire: " Ousmane sonko loumouy yakamti mane diaxalnama".

Lors de son intervention, le parlementaire Abdou Mbow, a insisté sur la question que, dit-il, les sénégalais se posent actuellement. " C'est Ousmane Sonko, pourquoi se précipite-il pour avoir une immunité?", a-t-il lancé.
" Loumouy yakamti?", s'interroge Abdou Mbow.
Et de conclure avec un ton railleur. " Waxdji yeup foofou la...Mane dé loumouy yakamti, mane diaxalnama?".
Autres articles
-
Crise parlementaire : Sans recours légal, Takku Wallu en appelle à la vigilance du Président Diomaye
-
ASAFEF / Rufisque : la solidarité féminine au cœur d’une mobilisation sociale et éducative remarquable
-
DIRECT 🔴 | Retour de Sonko à l’Assemblée nationale : Les députés de Takku Wallu face à la presse
-
Popenguine 2026 : après l’appel vibrant de l’archevêque, les pèlerins entrent dans la grande marche de foi
-
Kahone : Les habitants de Kanda Amady Diakho en brassards rouges pour protester contre le ruissellement des eaux usées...