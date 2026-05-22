Yoro Dia après la sortie de Yassine Fall contre la justice : « C’est vous et le PM qui voulez sacrifier le DROIT sur l’autel de l’agenda de la vengeance systémique »

Sur X, le Dr Yoro Dia, ancien coordonnateur de la communication de la présidence sous Macky Sall, a pris la défense de la justice sénégalaise, après la sortie du ministre de la justice, Yassine Fall. Yoro Dia rappelle que la même Cour suprême a, le même jour, ordonné la libération de Farba Ngom tout en faisant de même pour la détention de Pape Malick Ndour, ancien ministre de la jeunesse. Pour Yoro Dia, cette double décision aux effets politiquement opposés est en elle-même la démonstration de l’impartialité de l’institution.



L’ancien conseiller présidentiel s’en prend également à ceux qui s’attaquent aux magistrats, estimant que de telles critiques relèvent de la facilité. « Point de gloire ou de courage de s’en prendre aux Magistrats qui ne peuvent se défendre parce que tenus par l’obligation de réserve », écrit-il, soulignant le déséquilibre d’un débat où les juges, astreints au devoir de réserve, ne peuvent répliquer publiquement.



Yoro Dia n’a visiblement pas apprécié les critiques formulées contre le Pool judiciaire financier (PJF), que le ministre de la Justice a mis en cause. Pour l’ancien communicant, la juridiction spécialisée dans les affaires économiques et financières n’est nullement défaillante. Ce sont, selon lui, ceux qui veulent « sacrifier le droit sur l’autel de l’agenda de la vengeance systémique. La meilleure preuve que la justice fonctionne est que nul n’est content », a t-il ajouté.