Tabaski 2026 : à Ouest-Foire, les éleveurs entre flambée des coûts et pénurie de moutons


À quelques jours de la Tabaski, le foirail de Ouest Foire commence à retrouver son animation habituelle. Des éleveurs venus de plusieurs régions du Sénégal y exposent leurs moutons dans l’espoir de réaliser de bonnes ventes avant la fête. Mais sur place, le constat est unanime, le nombre de moutons est largement inférieur à celui des années précédentes. Une situation principalement liée à l’insécurité au Mali, pays d’où provenait une grande partie des troupeaux destinés au marché sénégalais. Les attaques dans certaines zones ont fortement perturbé le passage des animaux aux frontières, privant ainsi le marché sénégalais du célèbre « thiogal », très prisé durant la Tabaski.

 

Face à cette situation, les moutons locaux dominent désormais le marché. Plus robustes pour certains, ils restent cependant jugés très chers par de nombreux clients. Les prix varient entre 150 000 FCFA et plus d’un million de FCFA pour les plus grandes races. Les éleveurs justifient cette hausse par l’augmentation considérable des coûts de l’alimentation animale, du transport et de l’installation sur les sites de vente. Selon eux, un petit mouton acheté à 100 000 FCFA peut nécessiter jusqu’à 150 000 FCFA d’alimentation sur une année, sans compter les autres dépenses. Malgré les critiques sur les prix, les vendeurs estiment que leurs marges restent faibles dans le contexte économique actuel.

 

Les éleveurs évoquent également les difficultés d’installation rencontrées cette année à Dakar en raison des préparatifs liés aux JOJ 2026. Plusieurs espaces habituellement réservés à l’exposition des moutons avaient été interdits d’accès avant que les autorités n’autorisent, tardivement, quelques points stratégiques pour accueillir les vendeurs. Une décision qui aurait ralenti l’occupation des sites à quelques semaines seulement de la fête. À Ouest Foire, les éleveurs assurent toutefois avoir pris soin de nettoyer et d’entretenir les lieux occupés, comme ils le font chaque année, afin de préserver le cadre de vie des habitants du quartier.

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Mardi 26 Mai 2026
Karim Ndiaye



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