Assemblée nationale / Questions d’actualité - Hydrocarbures : Birame Souleye Diop défend la stabilité des prix et le mécanisme de subvention ciblée

Interpellé à l’Assemblée nationale lors de la séance des questions d’actualité, le ministre en charge des Hydrocarbures, Birame Souleye Diop, a justifié le maintien des prix des carburants au Sénégal malgré un contexte international fortement perturbé. Il a rappelé que si des baisses avaient été enregistrées en décembre dernier, les tensions géopolitiques survenues par la suite ont considérablement bousculé les marchés mondiaux.







Face à la hausse des prix observée dans de nombreux pays, le Sénégal a délibérément choisi de ne pas en faire supporter le poids aux consommateurs. Le ministre a précisé que cette orientation découle d’une instruction claire du Premier ministre, qui a expressément écarté toute « solution cosmétique » au profit d’une approche de fond.







Dans ce cadre, le gouvernement a procédé à une évaluation de l’impact de la fiscalité sur les hydrocarbures et réalisé une projection sur le coût du baril. Sur cette base, un mécanisme de subvention ciblée a été proposé, s’inscrivant dans une politique de vérité des prix destinée à concilier transparence tarifaire et protection des populations les plus vulnérables.

