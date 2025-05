Tabaski 2025 : La Fête Célébrée au Sénégal ce Samedi 7 Juin (CONACOC)

La Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire (CONACOC) a annoncé ce mercredi 28 mai 2025 que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du Sénégal, marquant officiellement le début du mois lunaire de Dhul Hijja.



Suite à cette observation, le jeudi 29 mai 2025 est retenu comme le premier jour du mois de Tabaski. Par conséquent, la fête de l’Aïd al-Adha, communément appelée Tabaski, sera célébrée sur l’ensemble du territoire national le samedi 7 juin 2025.



La CONACOC, réunie à la RTS pour l'observation du croissant, a validé cette date en concertation avec les Khalifes Généraux des grandes familles religieuses et les Imams Ratibs des 14 régions et 46 départements. Cette journée marque l’un des moments les plus importants du calendrier musulman.



Dans sa déclaration, l'Imam El Hadji Oumar Diène, président de la Commission, a adressé ses félicitations et vœux à toute la communauté musulmane : « Bonne fête à toute la communauté musulmane, Dewenati. »