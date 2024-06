Tabaski 2024 : El Malick Ndiaye engage les FDS à sévir contre l'augmentation des prix des billets de transport

L'augmentation tous azimuts du billet de transport interurbain indispose le ministère des Transports. Après une visite à la gare des Baux-Maraichers de Pikine, le ministre El hadji Malick Ndiaye après avoir fait ce constat illégal, vient de mettre devant leur responsabilité les gérants de gare et des vendeurs de billets. Il engage les forces de défense et de sécurité chargées du contrôle routier, à veiller strictement au respect des tarifs actuels.



Le ministère en charge des Transports terrestres exhorte les opérateurs de transports en commun à veiller à l'application stricte de la réglementation sur les tarifs et se réserve le droit de prononcer, à l'encontre de tout contrevenant, les sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Dans un communiqué transmis à la presse, le ministre prévient que " toute hausse unilatérale des tarifs serait de la seule responsabilité des opérateurs ou gestionnaires des gares routières. Toute augmentation des tarifs constituerait une violation de la réglementation sur les tarifs de transport routier et de la loi n°2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique".