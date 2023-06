Tabaski 2023 : Le marché est largement excédentaire selon le Premier ministre, Amadou Bâ, 4.000 moutons arrivent quotidiennement à Dakar…

À deux semaines, de la fête de tabaski ce n’est pas encore le grand rush dans les forails et différents points de vente de bétails. Pourtant, selon le Premier ministre, Amadou Bâ, par ailleurs, ministre en charge de l’élevage, pour cette année 2023, « le marché est largement excédentaire » avec déjà des milliers de moutons enregistrés au Sénégal en provenance du Mali et de la Mauritanie (élevage privé y compris.)



« Je puis vous dire qu’aujourd’hui le marché est approvisionné. Il est excédentaire. Sauf qu’on a un déficit à Dakar. mais globalement jusqu’à hier (mercredi 14 juin) le marché était excédentaire de plus de 30.000 moutons, comparé à la même date de l’année dernière » s’est félicité Amadou Bâ.



Malgré les récentes manifestations qui font craindre un faible taux d’approvisionnement dans la capitale, Dakar, épicentre des affrontements, le marché devrait être correctement approvisionné fait savoir l’actuel ministre intérimaire du secteur de l’élevage. Mieux encore, sur la base de leurs statistiques, le Premier ministre informe que depuis ce dimanche 11 juin, des milliers de béliers sont quotidiennement convoyés en direction de la capitale.



«Depuis le week-end, c’est pas moins de 4.000 moutons qui entrent à Dakar tous les jours. Donc la situation devrait se normaliser d’autant qu’au niveau national, le marché est excédentaire. Maintenant, nous travaillons dans le gouvernement a une correcte répartition des moutons sur l’ensemble des marchés. A Dakar, la demande tourne autour de 290.000 moutons, disons 300.000 » renseigne-t-il.