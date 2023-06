Tabaski 2023 : « Le Sénégal a assez d’oignons, mais de jour en jour, les prix augmentent! » (Abdou Karim Fofana)

«Si ça continue nous serons obligés d’autoriser les importations » a dit le ministre du commerce Abdou Karim Fofana ce jeudi lors d’une conférence de presse. D’après lui, il y a une inflation artificielle qui est en train d’être exercée par les producteurs locaux. Et, si cela continue comme ça, l’Etat du Sénégal sera obligé d’ouvrir le marché des importations pour un approvisionnement suffisant à des prix plus accessibles. En attendant, il a assuré que le Sénégal produit assez de pomme de terre et d’oignons pour satisfaire la demande nationale. Il a toutefois reconnu le manque de lieux de stockage suffisant pour une meilleure conservation de la production.