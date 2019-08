Tabaski 2019 à Kolda : Une partie de la communauté a célébré la Tabaski.

Une partie de la communauté des musulmans de Kolda a célébré la Tabaski ce dimanche 11 août 2019.



« Après Arafat, c’est juste la Tabaski d’après les recommandations islamiques. En principe, la Mecque prie après Arafat, donc nous ne devons pas rester en rade », dira l'imam Abdoulaye Ka de la mosquée des Ibadous.



Dans son sermon, ce dernier avance : « aujourd’hui, est un grand jour pour les musulmans, car il rappelle le pacte entre Ibrahim et ALLAH en respectant la parole de ce dernier qui lui disait de sacrifier son fils Ismaël. On immole le mouton pour rappeler la grandeur du jour et c’est un sacrifice qui rappelle au monde le travail d’Ibrahim et des prophètes » estime-t-il.



Souleymane Diallo, fidèle musulman « j’ai prié par ce qu’après arafat nous devons célébrer la fête de la tabaski. C’est aujourd’hui, la fête et non un autre jour. Il se conformer aux prescriptions islamiques, moi je prie tous les lendemains de arafat. C’est ce qui est logique, d’ailleurs je viens d’immoler mon mouton. Je souhaite une bonne fête à tout le monde » souligne-t-il.



« Aujourd’hui, nous pensons que l’État devrait veiller à la sécurité des agents et des personnes, la gestion transparente des ressources naturelles et l’épineuse question de l’homosexualité. L’Islam bannit et châtie sévèrement l’homosexualité qui ne devrait pas avoir sa place dans la société. Que la paix accompagne toute la nation! »