Tabaski 2018 : Le temps du business des fourneaux...

A l'approche de la fête de Tabaski, beaucoup d'activités se créent. Et la vente de fourneaux en est une parmi tant d'autres. Sur la VDN, les vendeurs y exposent différents modèles, tels les petits fourneaux, ceux en mode barbecue et les fours artisanaux. Des ustensiles très appréciés par les femmes qui y résistent difficilement, même si ces dernières déplorent la cherté des prix. Cependant certains vendeurs affirment n'être pas encore satisfaits de leurs recettes, et espèrent une amélioration au cours de la journée, au plus tard demain matin.

Reportage...