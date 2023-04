TOUBA - Touba Ca Kanam distribue à 3.224 familles démunies 76 millions d’aide et estime que les paradigmes doivent changer.

La commission sociale de Touba Ca Kanam a, cette année encore, été au chevet des populations démunies de Touba en cette période de Ramadan. Lors d’une cérémonie solennelle de distribution des aides présidée par Serigne Habibou Mbacké Ibn Serigne Fallou et Serigne Abdou Lahad Mbacké Habibou, 3. 224 familles ont été prises en compte.



Serigne Mourtalla Mbacké Ibn Serigne Abdou Fatah, en sa qualité de Président de ladite commission, de préciser que 19 tonnes de sucre ont été mises en sachets avec, à côté, 1.300 sacs de riz et un peu moins de 10 millions de francs offerts aux bénéficiaires pour les besoins des autres commodités liées à la coupure du jeûne et du transport des denrées reçues.

Serigne Mourtalla Mbacké d’ajouter, à la suite de Serigne Abdou Fatah Guèye ( Président de Touba Ca Kanam) que Touba doit dépasser ce stade où des familles sont obligées d’attendre de l’aide pour subvenir à leurs besoins au quotidien. Abdou Fatah Guèye de confier à l’assemblée que le volet social occupe une place prépondérante dans l’agenda de la structure, mais rappelle que les objectifs sont loin d’être atteints car seuls entre 07 et 08% des attentes de l’association, de manière générale, sont satisfaites. Par rapport aux réalisations, plus de 07 milliards ont été dépensés dans plus d’une trentaine de projets. « Nous avons certes construit des postes de santé, érigé des routes, installé des lampadaires, soigné des malades, offert des ambulances ou des camions de ramassage d’ordures, drainé de l’eau, creusé des puits d’infiltration, planté des arbres, formé des maîtres coraniques etc…, mais nos ambitions dépassent tout cela ».

Dans son discours, Serigne Abdou Lahad Habibou invitera les populations à davantage s’identifier à l’association pour mieux s’investir. La conférence religieuse était assurée pour l’occasion par Serigne Khadim Bamba Diagne...