TOUBA - Sortie de Sonko / Makhtar Diop parle d’aveu d’incompétence « qui doit ouvrir les yeux des Sénégalais » sur les leaders de Yewwi et de Wallu.

« En reconnaissant que les imperfections contenues dans la liste de Yewwi à Dakar sont dues à une négligence humaine et que le President Macky Sall n’a rien à voir avec ce rejet, tout comme la DGE, Ousmane Sonko a fait aveu d’incompétence de sa part et de la part des 30 leaders de la coalition Yewwi - Wallu. Nous nous sommes réjouis de l’entendre dire que chaque leader a voulu figurer sur la liste nationale et non sur les départementales pour ne prendre aucun risque de ne pas être député. Nous avons surtout compris qu’il a voulu dire que lui et ses collaborateurs visent d’abord des intérêts personnels... » Ces mots sont de Makhtar Diop, Hcct et ancienne tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Mbacké lors des dernières élections locales.



Dans une déclaration écrite adressée à Dakaractu - Touba, le Haut conseiller des collectivités territoriales dit retenir du récit d’hier du patron de Pastef « que l’opposition actuelle n’a que ses ambitions politiciennes et que son unité risque tout le temps d'éclater lorsque les intérêts des uns ou des autres ne sont pas pris en compte ou lésés ». Il ajoute : « cela prouve, à suffisance, qu’elle a déjà perdu les législatives ».



Makhtar Diop de lancer un appel aux populations. « Les Sénégalaises et les Sénégalais devraient d’ores et déjà dire, de manière claire à cette opposition qu’elle ne pourra plus nous mobiliser car elle a perdu le peu de confiance que nous avions placée en elle ».