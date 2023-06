TOUBA- Serigne Mountakha recommande un récital de Coran pour « la paix dans nos cœurs , dans nos esprits et dans le pays »

Un récital de Coran en perspective à Touba et dans tout le Sénégal… Le jeudi 15 juin 2023 a été retenu par Serigne Mountaqa Mbacké. Le Khalife Général des Mourides met à contribution toutes les mosquées et autres édifices religieux en plus des écoles coraniques pour que le livre Saint soit parcouru le plus possible. L’objectif visé est clair : « la paix ». Dans une déclaration faite ce mardi, le patriarche a donné instruction à Serigne Khabane Mbacké de veiller au respect du ndigël dans la cité religieuse. « C’est devenu une nécessité pour chaque musulman de s'en remettre à Dieu, de retourner vers Lui. Je recommande, ainsi, à tout le monde de s’ atteler davantage à l’adoration de Dieu . Ce récital de Coran sera l’occasion de demander à Dieu de nous accorder la paix dans nos cœurs , dans nos esprits et dans ce pays , Lui Qui est le Seul habilité à le faire ». Le Khalife priera aussi pour un bon hivernage.