Bourses : Les étudiants obtiennent 11,8 milliards supplémentaires

C’est un geste qui devra contribuer à apaiser le climat social dans les établissements d’enseignement supérieur. En effet, le gouvernement a inscrit une dotation de 11,8 milliards de FCFA dans la seconde loi de finances rectificative pour l’année 2025. Cette enveloppe est destinée à compléter les bourses des étudiants et figure parmi les dépenses urgentes priorisées par l’exécutif.
Rappelons que le gouvernement fait face à une baisse cumulée de 137,8 milliards de FCFA de ses recettes par rapport aux prévisions initiales, avec notamment une contraction de 21,2 milliards des ressources internes et de 116,6 milliards des ressources externes. Malgré cette situation, l’Etat a choisi de maintenir son engagement envers les étudiants. « Le complément des bourses répond à l’impératif de l’apaisement du climat social dans les universités », précise l’exposé des motifs de la loi de finances rectificative.
-
Affaire des 06 élus locaux arrêtés : le dossier renvoyé à mardi prochain
-
LFR2 : Cheikh Diba défend la gestion budgétaire et justifie la loi de finances rectificative
-
Indemnités des fonctionnaires, restitution des 37 milliards : Thierno Alassane Sall interpelle le ministre des Finances Cheikh Diba
-
Assemblée nationale : Le député Cheikh Tidiane Youm met en garde contre les risques du financement régional
-
Assemblée nationale : Abdou Karim Sall interpelle le ministre Cheikh Diba sur le désenclavement du Dandé Mayo