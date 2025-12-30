Bourses : Les étudiants obtiennent 11,8 milliards supplémentaires

C’est un geste qui devra contribuer à apaiser le climat social dans les établissements d’enseignement supérieur. En effet, le gouvernement a inscrit une dotation de 11,8 milliards de FCFA dans la seconde loi de finances rectificative pour l’année 2025. Cette enveloppe est destinée à compléter les bourses des étudiants et figure parmi les dépenses urgentes priorisées par l’exécutif.







Rappelons que le gouvernement fait face à une baisse cumulée de 137,8 milliards de FCFA de ses recettes par rapport aux prévisions initiales, avec notamment une contraction de 21,2 milliards des ressources internes et de 116,6 milliards des ressources externes. Malgré cette situation, l’Etat a choisi de maintenir son engagement envers les étudiants. « Le complément des bourses répond à l’impératif de l’apaisement du climat social dans les universités », précise l’exposé des motifs de la loi de finances rectificative.

