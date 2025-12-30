Recettes fiscales : « Le Sénégal affiche un taux de réalisation de 99,5% » ( LFR2)


Recettes fiscales : « Le Sénégal affiche un taux de réalisation de 99,5% » ( LFR2)

Dans un environnement économique mondial marqué par les incertitudes, les recettes internes du Sénégal affichent une santé de fer, si l’on se réfère à la seconde loi de finances rectificative (LFR2). Selon le projet pour 2025, déposé par le gouvernement, les recouvrements fiscaux et non fiscaux atteignent 4 361,1 milliards de FCFA, soit une hausse impressionnante de 484 milliards de FCFA par rapport à l’exercice 2024. « Ce niveau de performance dans le recouvrement témoigne des efforts soutenus des régies en matière de mobilisation des ressources, dans un contexte marqué par plusieurs contraintes », souligne le document gouvernemental.

 

Une progression de 12,5% qui intervient alors même que le gouvernement a dû réviser à la baisse de 21,2 milliards de FCFA ses prévisions initiales de la première LFR, en raison principalement d’un ajustement des recettes non fiscales.

 

L’un des indicateurs les plus éloquents de cette performance réside, selon le LFR2, dans le taux de réalisation des objectifs : 99,5% de la cible fixée dans la première loi de finances rectificative. Un niveau rarement atteint qui témoigne de la fiabilité des prévisions et de l’efficacité du recouvrement. Les recettes fiscales s’établissent à 4102,3 milliards de FCFA, enregistrant une légère hausse de 2,7 milliards par rapport à la LFR1. Cette « résilience de la mobilisation fiscale », comme le qualifie le ministère des Finances, est en déphasage des difficultés rencontrées sur d’autres sources de financement.

 

Les impôts sur les revenus, bénéfices et gains en capital progressent de 2,7 milliards pour atteindre 572,9 milliards de FCFA, soit une augmentation de 0,47%. Les impôts sur salaires versés se maintiennent à 842,5 milliards de FCFA, démontrant la stabilité du marché de l’emploi formel. Les impôts indirects, quant à eux, restent stables à 2634,9 milliards de FCFA, dont 1912,5 milliards provenant des impôts et taxes intérieurs sur biens et services, et 503,5 milliards des droits et taxes à l’importation.

 

Les recettes internes représentent désormais 96,25% des ressources totales du budget général, contre 93,9% dans la LFR1. « Malgré la légère révision à la baisse en 2025, la trajectoire de recouvrement demeure satisfaisante », affirme le gouvernement dans son exposé des motifs.

Mardi 30 Décembre 2025
Dakaractu



