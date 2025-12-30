Assemblée nationale : Abdou Karim Sall interpelle le ministre Cheikh Diba sur le désenclavement du Dandé Mayo

Lors de l’examen de la seconde loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale, le député Abdou Karim Sall a vivement interpellé le ministre Cheikh Diba sur l’état d’avancement des travaux d’infrastructures routières dans le Dandé Mayo et la zone nord du Sénégal. Le parlementaire a d’abord rappelé que l’inauguration de l’autopont par l’ancien ministre Mansour Faye avait clairement indiqué que les travaux de construction de routes et de trois ponts allaient démarrer incessamment.







Abdou Karim Sall a également évoqué les engagements pris en 2021 par l’ancien président Macky Sall, qui avait lancé des travaux de désenclavement du Dandé Mayo avec la construction de 240 km de routes et 55 km de pistes. « Monsieur le ministre, où en êtes-vous avec ces projets ? », a insisté le député, préoccupé par le sort réservé aux initiatives du prédécesseur du président Bassirou Diomaye Faye. Le parlementaire n’a pas caché son inquiétude concernant l’état de certaines infrastructures: « Je veux juste vous rappeler que je pense l’avoir déjà indiqué, certaines routes dans le nord sont catastrophiques. Elles méritent d’être reconstruites le plus rapidement possible », a-t-il martelé.







Pour terminer son interpellation, Abdou Karim Sall a attiré l’attention du ministre sur la problématique de l’accès à l’eau potable dans certaines localités.

