La branche armée du Hamas confirme la mort de son porte-parole


La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a confirmé lundi sur sa chaîne Telegram la mort à Gaza de son porte-parole Abou Obeida, qui avait été annoncée par Israël en août.
Dans une déclaration vidéo, les Brigades Ezzedine al-Qassam expriment leur respect au “grand commandant martyr Abou Obeida”. Israël avait annoncé qu’il avait été tué le 30 août à Gaza dans une frappe de l’armée israélienne mais le Hamas n’avait alors pas confirmé son décès.

Le Hamas “ne renoncera pas” à ses armes

Le nouveau porte-parole de la branche armée du Hamas a réaffirmé lundi que le groupe islamiste “ne renoncera pas” à ses armes, avant une rencontre Trump-Netanyahu aux États-Unis consacrée notamment à l’avenir de Gaza. “Notre peuple se défend et ne renoncera pas à ses armes tant que l’occupation perdurera, il ne se rendra pas, même s’il doit se battre à mains nues”, a-t-il dit dans une vidéo sur sa chaîne Telegram.

Mardi 30 Décembre 2025
