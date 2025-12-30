La branche armée du Hamas confirme la mort de son porte-parole

La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a confirmé lundi sur sa chaîne Telegram la mort à Gaza de son porte-parole Abou Obeida, qui avait été annoncée par Israël en août.

Dans une déclaration vidéo, les Brigades Ezzedine al-Qassam expriment leur respect au “grand commandant martyr Abou Obeida”. Israël avait annoncé qu’il avait été tué le 30 août à Gaza dans une frappe de l’armée israélienne mais le Hamas n’avait alors pas confirmé son décès.

Le Hamas “ne renoncera pas” à ses armes