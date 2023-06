TOUBA - Serigne Modou Bara Dolly Mbacké fait un autre procès à Ousmane Sonko

Le procès Adji Sarr - Ousmane Sonko joue ses prolongations à Touba. Lors d’une rencontre politique organisée par ses soins, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké s’est encore une fois attaqué à Ousmane Sonko dont il semble vouloir faire un autre procès.

Le chef religieux estime que le patron de Pastef a commis énormément d’erreurs et qu’il n’a d’autre adversaire que lui-même. L’accusant d’avoir tenu des propos discourtois et déplacés et de s’être engouffré dans des scandales capables de nuire à sa carrière politique, Serigne Modou Bara Dolly écarte toute idée de négociations avec l’opposant qui, selon lui, n’a aucune raison de prendre part au dialogue, auquel il ne pourrait d'ailleurs prendre part..