TOUBA- Recrue de taille - Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Mbacké Sokhna Lô rejoint Amadou Ba… et met en garde contre tout choix irréfléchi

C’est à Taïf qu’il a été pour regrouper ses militants et collaborateurs pour une déclaration d’une grande importance . Serigne Fallou Mbacké , qui se faisait désirer depuis quelques mois, a finalement choisi son camp. L’actuel président du conseil départemental de Mbacké a décidé de soutenir la candidature de Amadou Bâ. Il précise néanmoins avoir été approché par plusieurs candidats en lice.



« Ils étaient nombreux ces Sénégalais qui attendaient de connaître ma position par rapport aux différents candidats. Beaucoup parmi les 19 sont venus me rencontrer et me présenter leurs programmes. Je les ai tous étudiés et j’en suis arrivé à conclure que celui de Amadou Bâ est le meilleur. Mieux, lorsque je lui ai donné le programme que j’ai pour le département de Mbacké en ma qualité de Président du conseil départemental , un programme qui vise le développement social et économique de ce département et qui, sur 10 ans , devra absorber une somme de 50 milliards, il a approuvé et validé . Je rappelle que lorsqu’il était Premier ministre du Sénégal, il avait choisi d’activer ses ministères pour permettre à l’érection du centre de santé de Taïf qui devrait coûter la bagatelle d’1 milliard » dira le chef religieux.



Serigne Fallou Mbacké fera mention de l’urgence qu’il y a de travailler à maintenir la paix dans ce pays . Cela passe , selon lui, par des choix réfléchis et responsables. Il invite les Sénégalais à se priver de chapitre à la violence. Parmi les personnalités politiques présentes à la rencontre, on peut citer le ministre conseiller du Chef de l’État Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma Mbacké.