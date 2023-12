TOUBA- Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal - La cité religieuse regorge de plusieurs réseaux dormants

Touba, en sa qualité de zone pilote parmi les 07 désignées , a abrité jeudi un atelier de travail dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Gestion Intégrée des inondations au Sénégal (PGIIS). L'objectif de l'atelier était de procéder à la restitution des résultats de la cartographie des risques d'inondation dans la zone de Touba aux fins de renforcer la résilience des populations les plus exposées aux inondations, de réduire leur vulnérabilité, de promouvoir une culture du risque.



Madické Cissé, Directeur de la prévention et de la gestion des inondations et coordinateur du projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal de préciser que Touba est , malheureusement, une ville avec un certain niveau de vulnérabilité marqué par l’existence des’ réseaux dormants. Ces conclusions procèdent des résultats de la cartographie. Il précisera toutes les zones inondées et les zones inondables de la zone urbaine ont été identifiées et que des efforts devraient être faits pour que l’expansion de Touba ne se fasse pas dans des zones inondables . « Nous avons l’intention de mettre à Touba une unité d’observation et de résilience de la lutte contre les inondations et elle sera chargée de centraliser toutes les données ».



Ont pris part à la rencontre Touba Ca Kanam, Touba kép, Hizbut -Tarquiyah... Les autres participants saluent le Model Numérique de Terrain du PGIIS, dont la précision est de 2 m sur toute l'étendue du Pays et 50 cm sur les zones pilotes dont Touba.