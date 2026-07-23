Dahra Djolof : six jeunes perdent la vie dans une tentative de migration vers l'Espagne

La ville de Dahra Djolof est plongée dans une profonde tristesse depuis près de 48 heures après l'annonce du décès de six de ses fils qui tentaient de rejoindre clandestinement l'Espagne par voie maritime.

Les victimes sont identifiées comme étant Serigne Mourtada Ndiaye, réparateur de téléphones, Ousmane Cissé, vendeur d'accessoires de téléphones, Ibrahima Thiam, plus connu sous le surnom de « Thiamas », Arona Diop, conducteur de « tiak-tiak », Coly, livreur de pain, et Saer Ndiaye. L'émotion est d'autant plus vive que l'une des victimes laisse derrière elle deux épouses, dont l'une est enceinte.

Selon les informations recueillies, l'embarcation transportait 143 migrants et avait quitté Buffalo, en Gambie, dans l'espoir de rallier les côtes espagnoles. Après avoir dérivé pendant près de 25 jours sur l'océan Atlantique, les passagers se seraient retrouvés sans vivres ni carburant, aggravant considérablement leur situation.

Le bilan fait état de 68 survivants, ramenés en Gambie où ils sont actuellement pris en charge dans des structures de santé.

Par ailleurs, des sources indiquent qu'entre le 14 et le 18 juillet, plusieurs opérations de sauvetage ont également été menées à Nouadhibou, en Mauritanie, concernant d'autres jeunes originaires du Djolof engagés dans des tentatives de migration irrégulière.