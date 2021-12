TOUBA - Mame Saï Mbacké rectifie le coordinateur de "And Doolel Macky" : « Dame Diop est bien au chevet de la jeunesse »

Parrain de la journée de démonstration des arts martiaux de Touba et de Mbacké, le coordinateur de « And Doolel Macky » ne s’était pas prié pour dresser un cinglant réquisitoire contre le ministre Dame Diop, l’accusant de n’avoir jamais été utile à la jeunesse de la région.



Une sortie qui a eu le don de provoquer l’ire des proches du ministre Diourbellois qui estiment que la sortie est inappropriée. Après Khadim Sylla, Directeur du Centre national d'Information et de Documentation au Ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, de parler de propos politiciens au parfum de chantage, c’est au tour de Sokhna Mame Saï Mbacké de rectifier son camarade de Bélél.



« Moussa Thioune s’est, peut-être, trompé de bonne foi, mais il s’est carrément fourvoyé. Si le secteur des sports est plombé dans le département, ce n’est pas au ministre Dame Diop d’en endosser la responsabilité. Les domaines dans lesquels il est attendu, il a su y cumuler les réalisations. Les populations de Ndindy et de TaÏf avec leurs centres de formation professionnelle ne tiendront jamais le même discours. Des formations sont offertes à plusieurs centaines de femmes à Mbacké, Touba, Diourbel avec notamment l’intervention de l’Onfp et des autres services de son ministère. Combien de conventions dans le cadre du programme "xëyu ndaw ñi" ont été signées par sa direction de l’emploi dans les trois départements de la région et même au-delà de la région ? »



La Mbacké-Mbacké d’inviter en conséquence de ce qui précède, de savoir raison garder et de « tourner la prochaine fois sept fois sa langue dans sa bouche avant de sortir des énormités pareilles contre le ministre Dame Diop... »