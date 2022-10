TOUBA - Les membres de l’ADOPET s’attendent à une hausse du prix de l’arachide

La campagne de commercialisation de l’arachide devra incessamment démarrer et les membres de l’ADOPET (qui est un Groupement d’intérêt économique regroupant des Opérateurs de Touba) se disent déjà conscients que le prix du kilogramme connaîtra une certaine hausse, au vu de la difficile conjoncture économique.



Profitant de leur Assemblée Générale de fin d’année traitant de l’exercice 2021-2022, Khadim Diène, secrétaire administratif de la structure, précisera que la Sonacos et les huiliers ne sont pas en mesure, à eux seuls, d’écouler toute la production nationale et que l’intervention des Chinois sera inévitable. Les opérateurs diront souhaiter une meilleure organisation du marché par l’État de sorte à éliminer les velléités de « mbapatt ».



Khadim Dième ajoutera que le bilan de l’exercice précédent a été salué par les membres de la structure.« Le bilan a été positif. Il y a eu beaucoup de réalisations, d’investissements et nous avons réussi à épargner de l’argent pour la bonne cause de nos activités et de la structure. Nous avons aussi réglé plusieurs problèmes ».