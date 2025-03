TOUBA – Le Président Bassirou Diomaye Faye, très matinal, a rencontré le Khalife et prévoit d’effectuer une série de visites pour présenter ses condoléances.

C’est un peu après 9 heures que le Président de la République a franchi le seuil de la concession du Khalife Général des Mourides à Darou Miname. Il était à la tête d’une délégation composée de quelques-uns de ses proches collaborateurs, dont Mary Teuw Niane, Aïda Mbow et le ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine. Il a été accueilli par le porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, qui l’a conduit dans l’enceinte de la maison.



Le Chef de l’État s’est entretenu avec Serigne Mountakha Mbacké, à qui il a présenté ses condoléances suite aux disparitions successives de plusieurs dignitaires mourides, dont Serigne Dame Atta Mbacké. Un entretien moins long que d’habitude, qui a permis à l’hôte de la cité de prendre congé de Darou Miname pour aller rencontrer d’autres chefs religieux. Selon des sources, il a inscrit à son agenda plusieurs visites, notamment chez Serigne Cheikh Saliou Mbacké, Serigne Cheikh Amdy Khady Fall, et à Darou Moukhty. Ce sera l’occasion pour lui de rendre hommage à Serigne Moustapha Saliou Mbacké, Serigne Amdy Modou Mbenda Fall et Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang.