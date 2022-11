TOUBA - Le Pds en zone de turbulences avec le renouvellement du CLC de l’Ujtl

Les jeunes libéraux de Touba ont failli en venir aux mains ce week-end à l’occasion de l’Assemblée Générale de renouvellement du CLC de l’Ujtl convoquée par l’équipe sortante dirigée par Mame Mor Sarr.

Les violons n’ont pu être accordés entre concernés et la rencontre s’est achevée dans un tohu-bohu monstre. Au téléphone de Dakaractu, Ndèye Sall, candidate déclarée pour occuper le fauteuil du leader s’en est prise au Président sortant qu’elle accuse d’avoir cherché à biaiser les procédures et imposer son poulain. « Il a voulu nous piétiner en convoquant la réunion chez un membre qui lui est favorable et dans un lieu où la lumière faisait terriblement défaut. Nous nous sommes opposés à sa machination et tout s’est terminé en queue de poisson. Déjà, l’essentiel des personnes qu’il a amenées n’ont jamais milité au Pds... »