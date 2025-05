TOUBA - L’AFSAD (Association Femme Genre Santé Aide et Développement Durable) reçue par le Khalife Général des Mourides

Lors d’une audience avec le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, l’ Association Femme Genre Santé Aide et Développement Durable (AFSAD) a abordé la question de la santé des talibés, en particulier, et celle des populations en général. Après avoir eu droit à un accueil empreint de bienveillance et de bénédictions, les leaders de la structure ont évoqué la nécessité de trouver des voies et moyens pour aider les couches déshéritées de la population à avoir droit à des consultations médicales gratuites et à l’octroi de médicaments.



Selon Fatou Dièye « Ndiéya » , présidente de l’Afsad, « la rencontre avec le khalife marque une étape clé dans l’organisation de la journée de consultations médicales gratuites, prévue le 14 juin 2025 à Baba Garage, en partenariat avec Amici Di Aprosem Suisse ».

Dans sa prise de parole, Serigne Mountakha Mbacké a salué cette initiative solidaire, soulignant « l’importance des actions sociales et médicales en faveur des populations rurales, notamment des femmes et des enfants-talibés. » Il assurera de son soutien et de ses prières afin de renforcer la détermination des organisateurs à offrir des soins accessibles à ceux qui en ont le plus besoin.



L’AFSAD exhortera, en marge de la rencontre, les autorités sanitaires, partenaires techniques et financiers, ainsi que toutes les bonnes volontés à accompagner cette démarche humanitaire. « Cette journée s’inscrit non seulement dans une dynamique de soins, mais aussi dans un hommage aux figures féminines ayant œuvré pour le développement communautaire », conclura Fatou Dièye « Ndiéya ».