TOUBA - Il y a 56 ans, Serigne Fallou Mbacké inaugurait la Grande mosquée.

Aujourd'hui, la Grande mosquée célèbre ses 56 ans. En effet, jour pour jour, Serigne Fallou Mbacké Ibn Khadim Rassoul procédait à l'inauguration de ce joyau qu'il avait fini d'achever sous le ndigël de son regretté père et guide spirituel Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Ce dernier avait, en 1926, souhaité qu'une mosquée lui soit édifiée. Il en avait fait la recommandation à Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, son fils aîné. Ce dernier s'investira, corps et âme, à la tâche malgré la crise des années "30", la seconde guerre mondiale et la ferme décision de l'administration coloniale de faire foirer l'initiative.



Serigne Moustapha parvint, quand-même, à obtenir un bail de 400 hectares avant de parvenir à débuter les travaux le 4 mars 1932. À sa disparition en 1945, son jeune frère Serigne Fallou prit sur lui la responsabilité de poursuivre la construction.



À l'origine, la mosquée comptait 4 minarets de 66 mètres de haut placés aux angles du bâtiment et d'un cinquième de 86,80 mètres à la pointe duquel l'on voit scintiller une lampe appelée ''Lamp Fall''. Aujourd'hui, elle compte, avec le Khalifat du regretté Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, deux autres minarets...