TOUBA- Haro contre Cheikh Thioro / Le député corrigé par des Mbacké- Mbacké qui lui rappellent que la mission des Baayfaal est différente de celle des FDS

À Touba , nul ne lui en veut véritablement d’avoir invité l’État du Sénégal, lors de sa prise de parole à l’ Assemblée nAtionale à l’occasion de la DPG, à renforcer la sécurité des populations .En fait, si Cheikh Thioro Mbacké s’est attiré certaines foudres , c’est bien parce qu’il a osé s’offusquer de la présence des Baayfaal sur ce terrain quand il dit que le civil ne peut pas corriger un autre civil comme lui . Là, tout le monde a compris qu’il faisait allusion à ces derniers.



Une note qui a fait tilt dans l’oreille de bon nombre de chefs religieux. On peut noter parmi ces derniers , Serigne Abô Mbacké qui rappelle au parlementaire qu’il fait volontairement amalgame. « Touba a déjà une police et une gendarmerie et ne sont en rien bloquées dans l’exercice de leurs missions de sécurisation. Ils sont là depuis fort longtemps. Les Baayfaal ont une toute autre mission. La leur est de veiller au respect des prescriptions du Khalife qui ne visent qu’à garder intact le caractère religieux, spirituel de la cité. Il ne faut pas , à cause des considérations politiques, essayer de saper cet idéal ».



Une trompette embouchée par Serigne Saliou Mbacké Ibn Serigne Amsatou Khadim. Le chef religieux se voudra plus prolifique dans le propos. « Nous avons eu écho de la déclaration de ce député. Je veux juste lui rappeler que Touba est un titre foncier et il n’y a que le khalife des Mourides qui y détient un pouvoir de décision absolue. Serigne Abdou Lahad Mbacké et le Président Abdou Diouf s’étaient bien accordé sur le principe. J’ose espérer qu’il en sera de même entre Serigne Mountakha et les tenants actuels du pouvoir. Tout le monde sait que l’alcool n’est pas interdit dans ce pays . On peut l’acheter, le boire sans être inquiété. Et pourtant il est bien interdit à Touba. Par conséquent, la présence des Baayfaal est bien justifiée au vu du caractère sacré de la cité . Touba ne peut être administrée de la même manière que le reste du Sénégal. Si on veut combattre les Baayfaal, il faut juste éviter de verser dans les prescriptions. L’État gère tout le Sénégal. Nul n’en disconvient. Toutefois , il est nécessaire de gérer autrement quand il s’agit de Touba . Essayer d’aborder la problématique autrement ne ferait que susciter des remous et ce n’est pas utile . Le politicien, qui qu’il soit, n’a pas le droit de semer la zizanie entre ses leaders politiques et son guide spirituel. Serigne Touba tient à ce que Touba ne soit qu’une ville religieuse . Toute personne qui n’est pas d’accord , n’a qu’à aller vivre ailleurs ».



Des propos renchéris par Serigne Saliou Mbacké Amsa. Pour le Mbacké- Mbacké « Touba est une cité religieuse qui permet à toute personne qui y réside de fuir Satan le mieux possible ». Il poursuit. « Un chef religieux et un Chef d’État feront toujours bon d’ entretenir d’excellentes relations. Cela permet aux populations de vivre paisiblement et sereinement. Touba est une propriété exclusive de Serigne Touba. Il n’est pas question de laisser les conjonctures politiques dominer nos croyances et nos convictions. Un homme politique peut bien préfèrer que ses convictions politiques transcendent ses croyances religieuses, mais lorsque le pouvoir aura changé de camp , il devra faire face à ses regrets ».