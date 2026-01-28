Conseil des ministres: Le président de la République annonce sa décision de délocaliser, à Thiès, la célébration de la Fête nationale du 04 avril 2026

À l'occasion de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres, le président de la République, " partant de sa décision de lancer un nouveau programme de modernisation des villes et territoires, dénommé « Programme Indépendance », à dérouler à partir de l’année 2026, le Chef de l’Etat réitère sa volonté de délocaliser la Fête nationale du 04 avril dans un chef-lieu de région, avec les meilleures conditions d’accueil et de déroulement en termes de disponibilité d’infrastructures et de commodités essentielles".

Il a ainsi demandé " au Gouvernement de faire le point sur les choix prioritaires retenus, la programmation des réalisations sur une période triennale et l’état d’avancement global du programme prioritaire « Indépendance » de l’Agenda national de Transformation, Sénégal 2050".

Avant d'annoncer sa décision de délocaliser, à Thiès, la célébration de la Fête nationale du 04 avril 2026...