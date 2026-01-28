Conseil des ministres: Le président de la République annonce sa décision de délocaliser, à Thiès, la célébration de la Fête nationale du 04 avril 2026


Conseil des ministres: Le président de la République annonce sa décision de délocaliser, à Thiès, la célébration de la Fête nationale du 04 avril 2026
À l'occasion de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres, le président de la République, " partant de sa décision de lancer un nouveau programme de modernisation des villes et territoires, dénommé « Programme Indépendance », à dérouler à partir de l’année 2026, le Chef de l’Etat réitère sa volonté de délocaliser la Fête nationale du 04 avril dans un chef-lieu de région, avec les meilleures conditions d’accueil et de déroulement en termes de disponibilité d’infrastructures et de commodités essentielles".
 
Il a ainsi demandé " au Gouvernement de faire le point sur les choix prioritaires retenus, la programmation des réalisations sur une période triennale et l’état d’avancement global du programme prioritaire « Indépendance » de l’Agenda national de Transformation, Sénégal 2050".
 
Avant d'annoncer sa décision de délocaliser, à Thiès, la célébration de la Fête nationale du 04 avril 2026...
Autres articles
Mercredi 28 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Finale CAN 2025 : Les sanctions de la CAF pour le Sénégal et le Maroc sont tombées…

Finale CAN 2025 : Les sanctions de la CAF pour le Sénégal et le Maroc sont tombées… - 29/01/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026 - 28/01/2026

Affaire Prodac : La chambre d’accusation du PFJ ordonne le mandat de dépôt contre Pape Malick Ndour, la défense réagit et annonce un recours ce jeudi

Affaire Prodac : La chambre d’accusation du PFJ ordonne le mandat de dépôt contre Pape Malick Ndour, la défense réagit et annonce un recours ce jeudi - 28/01/2026

Sortie de Sonko contre la justice : « Le seul problème du pays, c’est lui! » (Yoro Dia)

Sortie de Sonko contre la justice : « Le seul problème du pays, c’est lui! » (Yoro Dia) - 28/01/2026

Démantèlement d’une mafia des faux documents d’état civil à Saint Louis : Plus de 200 fausses pièces d’identité saisies

Démantèlement d’une mafia des faux documents d’état civil à Saint Louis : Plus de 200 fausses pièces d’identité saisies - 28/01/2026

FINALE DE LA CAN — Rumeurs, vidéo virale et réalité judiciaire : les 17 supporters sénégalais toujours détenus au Maroc

FINALE DE LA CAN — Rumeurs, vidéo virale et réalité judiciaire : les 17 supporters sénégalais toujours détenus au Maroc - 28/01/2026

AFFAIRE SAMUEL SARR – Un renvoi annulé, une procédure relancée : la justice appuie sur pause sans refermer le dossier

AFFAIRE SAMUEL SARR – Un renvoi annulé, une procédure relancée : la justice appuie sur pause sans refermer le dossier - 28/01/2026

CREI, CPI, Karim Wade, Macky Sall :« Il n’y aura jamais de poursuites contre Macky Sall » Sidiki Kaba brise les tabous et refait le procès de la justice sénégalaise

CREI, CPI, Karim Wade, Macky Sall :« Il n’y aura jamais de poursuites contre Macky Sall » Sidiki Kaba brise les tabous et refait le procès de la justice sénégalaise - 28/01/2026

Ousmane Sonko devant les Sénégalais au Maroc: « Il y a un clergé qui passe son temps à faire le sale boulot dans notre justice »

Ousmane Sonko devant les Sénégalais au Maroc: « Il y a un clergé qui passe son temps à faire le sale boulot dans notre justice » - 27/01/2026

La FSF devant le Jury disciplinaire de la CAF : Verdict attendu sous 48 heures

La FSF devant le Jury disciplinaire de la CAF : Verdict attendu sous 48 heures - 27/01/2026

Réforme de la fonction publique : Nouveau décret qui valorise le statut des agents non fonctionnaires de l’État

Réforme de la fonction publique : Nouveau décret qui valorise le statut des agents non fonctionnaires de l’État - 27/01/2026

JPO - Forces spéciales mer : immersion rare au cœur de l’élite silencieuse de la Marine nationale

JPO - Forces spéciales mer : immersion rare au cœur de l’élite silencieuse de la Marine nationale - 27/01/2026

NÉCROLOGIE - Halima Gadji, étoile de la fiction sénégalaise, s’est éteinte à 36 ans

NÉCROLOGIE - Halima Gadji, étoile de la fiction sénégalaise, s’est éteinte à 36 ans - 27/01/2026

Marchés financiers: l'or s'envole au-delà des 5.100 dollars, les Bourses calmes

Marchés financiers: l'or s'envole au-delà des 5.100 dollars, les Bourses calmes - 26/01/2026

Crise de l’eau et ODD 6 : « À cinq ans de l’échéance, nous sommes loin des objectifs fixés », alerte Bassirou Diomaye Faye

Crise de l’eau et ODD 6 : « À cinq ans de l’échéance, nous sommes loin des objectifs fixés », alerte Bassirou Diomaye Faye - 26/01/2026

TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite.

TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite. - 26/01/2026

Zone A de Grand-Dakar : voitures, piétons et écoliers pris au piège des eaux stagnantes

Zone A de Grand-Dakar : voitures, piétons et écoliers pris au piège des eaux stagnantes - 26/01/2026

Guinée-Bissau : dix pirogues de pêcheurs sénégalais restituées après paiement de 5 millions FCFA

Guinée-Bissau : dix pirogues de pêcheurs sénégalais restituées après paiement de 5 millions FCFA - 26/01/2026

APR: Macky Sall réorganise les instances de son parti avec d’importantes nominations

APR: Macky Sall réorganise les instances de son parti avec d’importantes nominations - 26/01/2026

Communiqué contre la sortie d’Elhadj Diouf : La FSF face à une vague d’indignation des réseaux sociaux

Communiqué contre la sortie d’Elhadj Diouf : La FSF face à une vague d’indignation des réseaux sociaux - 26/01/2026

Nécrologie: La grande artiste potière, Seny Awa Camara a rendu l'âme, ce dimanche à Bignona

Nécrologie: La grande artiste potière, Seny Awa Camara a rendu l'âme, ce dimanche à Bignona - 25/01/2026

JPO - Quand les drones veillent sur nos mers : la Marine nationale entre dans l’ère du ciel connecté

JPO - Quand les drones veillent sur nos mers : la Marine nationale entre dans l’ère du ciel connecté - 25/01/2026

JPO - immersion au stand 2: Comment la Marine fait avancer et surveille ses navires

JPO - immersion au stand 2: Comment la Marine fait avancer et surveille ses navires - 25/01/2026

Nouvelles protestations après la mort d'un second Américain tué à Minneapolis par des agents fédéraux

Nouvelles protestations après la mort d'un second Américain tué à Minneapolis par des agents fédéraux - 25/01/2026

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès / Le maire Babacar Diop au ministre des Pêches :

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès / Le maire Babacar Diop au ministre des Pêches : "Forcing baxoul, mépris baxoul!" - 25/01/2026

TOUBA- Me Bamba Cissé supervise une vaste opération combinée à Touba et Mbacké et signale que

TOUBA- Me Bamba Cissé supervise une vaste opération combinée à Touba et Mbacké et signale que "la tendance sécuritaire est renversée" - 25/01/2026

Affaire « Bineta mécanicienne » : le tribunal surprend et prononce des relaxes en cascade à Guédiawaye

Affaire « Bineta mécanicienne » : le tribunal surprend et prononce des relaxes en cascade à Guédiawaye - 24/01/2026

TGI de Diourbel : Le fils de l'ancien député Moustapha Cissé LO écope d'un mois de prison ferme pour outrage à agent

TGI de Diourbel : Le fils de l'ancien député Moustapha Cissé LO écope d'un mois de prison ferme pour outrage à agent - 23/01/2026

SÉDHIOU : un vaste réseau de faux documents démantelé à la mairie de Marsassoum…l’état-civil se vendait à 30 000 FCFA

SÉDHIOU : un vaste réseau de faux documents démantelé à la mairie de Marsassoum…l’état-civil se vendait à 30 000 FCFA - 23/01/2026

KEUR-MASSAR – Derrière le mirage éducatif, l’enfer des pensionnaires : l’American Dara Academy dans la tourmente judiciaire

KEUR-MASSAR – Derrière le mirage éducatif, l’enfer des pensionnaires : l’American Dara Academy dans la tourmente judiciaire - 23/01/2026

RSS Syndication