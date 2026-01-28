Affaire Prodac : La chambre d’accusation du PFJ ordonne le mandat de dépôt contre Pape Malick Ndour, la défense réagit et annonce un recours ce jeudi


La Chambre d’accusation du Pool judiciaire financier (PJF) a renversé ce mercredi la décision du doyen des juges d’instruction qui avait accordé la liberté provisoire avec port de bracelet électronique à Pape Malick Ndour dans le cadre de l’affaire PRODAC. L’ancien ministre a été placé sous mandat de dépôt après que la Chambre d’accusation, saisie du dossier, a donné raison au ministère public en ordonnant l’incarcération du coordonnateur des cadres de l’APR. 

 

La défense de Pape Malick Ndour n’entend pas en rester là. Ses avocats ont d’ores et déjà annoncé leur intention de déposer un recours dès jeudi contre cette décision de placement sous mandat de dépôt. La décision de la Chambre d’accusation étant susceptible de recours, le feuilleton judiciaire devrait se poursuivre dans les prochains jours.

Mercredi 28 Janvier 2026
