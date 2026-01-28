Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026


Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026
AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre de la Présidence de la République

• Monsieur Djim DRAME, Maitre de recherches titulaire à l’IFAN, précédemment Directeur des Affaires religieuses et de l’Insertion des Diplômés en Langue arabe, est nommé Délégué général aux Affaires religieuses (DEGAR) ;

Au titre du Ministère des Finances et du Budget :

• Monsieur Ousmane KASSE, Inspecteur des Impôts et des Domaines de classe exceptionnelle, matricule de solde n° 509 499/J, est nommé Inspecteur des Finances au Ministère des Finances et du Budget ;

• Madame Mame Diama DIOUF, Inspecteur principal du Trésor, matricule de solde n° 604 440/J, est nommée Inspecteur des Finances au Ministère des Finances et du Budget ;

Au titre du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation:

• Monsieur Elhadji Babacar LY, Enseignant-Chercheur, est nommé Directeur de 3 l’Innovation, de la Valorisation, de la Propriété intellectuelle et du Transfert technologique, en remplacement de Monsieur Salif GAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

• Monsieur Babacar DIOUF, Ingénieur en Génie civil, est nommé Directeur de la Maintenance et des Equipements de l’Enseignement supérieur, en remplacement de Monsieur Alioune SENE ;

• Monsieur Ibrahima CISSE, Administrateur civil, matricule de solde n° 624 569/Z, est nommé Secrétaire général de l’Université Amadou Mahtar Mbow (UAM), en remplacement de Monsieur Mbaye DIONE, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Seydina Ababacar MBENGUE, Administrateur civil, matricule de solde n° 624 578/B, précédemment Secrétaire général de l’Université Alioune Diop, est nommé Secrétaire général de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), en remplacement de Monsieur Elimane BA, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Elimane BA, Administrateur civil, matricule de solde n° 616 304/D, précédemment Secrétaire général de l’Université Cheikh Anta Diop, est nommé Secrétaire général de l’Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN), en remplacement de Madame Awa Ndiaye DIOP, appelée à d’autres fonctions ;

• Monsieur Ousmane DIALLO, Administrateur civil, matricule de solde n° 517 911/B, précédemment Secrétaire général de l’Université Iba Der Thiam, est nommé Secrétaire général de l’Université Gaston Berger (UGB), en remplacement de Monsieur Mor FALL, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Mor FALL, Administrateur civil, matricule de solde n°517 753/F, fonctions ; précédemment Secrétaire général de l’Université Gaston Berger, est nommé Secrétaire général de l’Université Iba Der Thiam (UIDT), en remplacement de Monsieur Ousmane DIALLO, appelé à d’autres fonctions ;

• Madame Awa Ndiaye DIOP, Administrateur civil, matricule de solde n° 661 347/E, précédemment Secrétaire générale de l’Université du Sine Saloum El Hâdj Ibrahima Niass, est nommée Secrétaire général de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK), en remplacement de Monsieur Hammadou BALDE, appelé à d’autres

• Monsieur Hammadou BALDE, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, matricule de solde n° 608 882/L, précédemment Secrétaire général de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane, est nommé Secrétaire général de l’Université Alioune DIOP (UAD), en remplacement de Monsieur Seydina Ababacar MBENGUE, appelé à d’autres fonctions ;

Au titre du Ministère de l’Education nationale

• Monsieur Bassirou Hamedine SY, Expert en Gestion des Finances publiques, est nommé secrétaire général de l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des 4 Tout-petits (ANPECTP), en remplacement de Monsieur El Hadji H. KANDJI.

Au titre du Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique :

• Monsieur Thiéfatim NAEL, Titulaire d’une Maitrise en Management des Organisations, est nommé Président du Conseil d’Administration du Centre de Formation professionnelle et technique Sénégal-Japon (CFPT S/J), poste vacant ;

Monsieur Cheikh Ahmadou Abdul GUEYE, Psychologue conseiller, matricule de solde n° 649 864/E, est nommé Directeur de l’Emploi au Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, en remplacement de Madame Djireye Clotilde COLY ;
• Monsieur Ababacar Sadikh BEYE, Professeur d’Enseignement Secondaire en Techniques Economiques, matricule de solde n° 659 466/F, est nommé Directeur des Établissements publics de Formation professionnelle et technique au Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, poste vacant ;

• Monsieur Aliou BA, Inspecteur de Spécialité en Froid-Climatisation, matricule de des Territoires solde n° 684 224/B, est nommé Directeur des Établissements privés de Formation professionnelle et technique au Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, poste vacant ;

Au titre du Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement

• Monsieur Babacar Wagane FAYE, Ingénieur-statisticien, précédemment Secrétaire général de l’Agence nationale pour la Promotion et l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) est nommé Secrétaire général de l’Agence nationale de l’Etat civil (ANEC), en remplacement de Madame Aissatou Liwane DOGUE 
Mercredi 28 Janvier 2026
