Niger: retour au calme après des tirs nourris autour de l'aéroport de Niamey


Niger: retour au calme après des tirs nourris autour de l'aéroport de Niamey
Des tirs nourris et de fortes détonations ont été entendus dans la nuit de mercredi à jeudi dans la zone de l’aéroport international de Niamey, au Niger, avant un retour au calme, ont rapporté des riverains.

Le Niger, pays ciblé par des violences jihadistes récurrentes, est dirigé par le général Abdourahamane Tiani, chef du régime militaire qui renversé le président civil élu Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023, dans un coup d'Etat.

Les tirs ont commencé à se faire entendre peu "après minuit" (23H00 GMT), selon des habitants d'un quartier proche de l'aéroport. Deux heures plus tard le calme était revenu, selon ces mêmes sources.

Situé à une dizaine de kilomètres de la présidence nigérienne, l’aéroport international Diori Hamani de Niamey abrite une base de l’armée de l’air nigérienne, une base de drones récemment construite ainsi que le QG de la Force unifiée créée par le Niger, le Burkina Faso et le Mali pour combattre les groupes jihadistes qui endeuillent les trois pays.

La raison de ces échanges de tirs n'était pas connue dans la nuit de mercredi à jeudi, mais sur des images filmées par des habitants de la zone de l'aéroport, on pouvait observer de longues traînées lumineuses dans le ciel noir, signe d'une défense anti-aérienne, possiblement contre des drones.

Sur d’autres images, que l’AFP n’a pu vérifier de manière indépendante, on aperçoit des flammes hautes de plusieurs mètres et des voitures calcinées.

Aucun bilan n'était disponible dans la nuit de mercredi à jeudi.

- "Défendre le pays" -

Si le calme semblait revenu vers 02H00 (01H00 GMT), des soutiens au régime militaire ont appelé à sortir dans la capitale pour "défendre le pays".

Selon des habitants de la zone de l'aéroport, des sirènes des sapeurs pompiers se dirigeant vers l'aéroport ont été entendues.

Selon le compte d'analyses en sources ouvertes "Brant", sur X, un avion de ligne venant d'Alger et qui devait se poser à Niamey dans la nuit a été re-routé vers le Burkina Faso.

Une importante cargaison d'uranium, dont le Niger est producteur, est actuellement entreposée à l'aéroport de Niamey dans l'attente d'être exportée.

Le Niger, avec ses voisins le Mali et le Burkina Faso eux aussi dirigés par des militaires, est miné par des violences jihadistes dans sa partie ouest notamment, parfois à quelques dizaines de kilomètres de la capitale.

Ils mènent tous trois une politique souverainiste et ont notamment tourné le dos à la France, ancienne puissance coloniale, dont ils ont chassé les soldats qui menaient la lutte antijihadiste à leurs côtés.

Ils ont formé une confédération, l'Alliance des Etats du Sahel (AES) et affirment avoir mis sur pied une force conjointe de 5.000 hommes pour lutter contre les jihadistes de groupes liés à Al-Qaida et à l'Etat islamique.

Les attaques ne faiblissent pas, selon ACLED, une ONG qui recense les victimes de conflits dans le monde, les violences jihadistes ont fait près de 2.000 morts en 2025 au Niger.

Le pays est également confronté aux attaques meurtrières de Boko Haram et de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap), de l'autre côté du pays, dans sa partie sud-est.
Autres articles
Jeudi 29 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
11 millions envolés, une voiture et une seconde épouse : un neveu face à son oncle devant la justice pour Abus de confiance à Mbour

11 millions envolés, une voiture et une seconde épouse : un neveu face à son oncle devant la justice pour Abus de confiance à Mbour - 29/01/2026

Déguerpissement au rond-point Sham : les vendeurs demandent compréhension et recasement

Déguerpissement au rond-point Sham : les vendeurs demandent compréhension et recasement - 29/01/2026

Finale CAN 2025 : Les sanctions de la CAF pour le Sénégal et le Maroc sont tombées…

Finale CAN 2025 : Les sanctions de la CAF pour le Sénégal et le Maroc sont tombées… - 29/01/2026

Conseil des ministres: Le président de la République annonce sa décision de délocaliser, à Thiès, la célébration de la Fête nationale du 04 avril 2026

Conseil des ministres: Le président de la République annonce sa décision de délocaliser, à Thiès, la célébration de la Fête nationale du 04 avril 2026 - 28/01/2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026

Les nominations en Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026 - 28/01/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 28 Janvier 2026 - 28/01/2026

Affaire Prodac : La chambre d’accusation du PFJ ordonne le mandat de dépôt contre Pape Malick Ndour, la défense réagit et annonce un recours ce jeudi

Affaire Prodac : La chambre d’accusation du PFJ ordonne le mandat de dépôt contre Pape Malick Ndour, la défense réagit et annonce un recours ce jeudi - 28/01/2026

Sortie de Sonko contre la justice : « Le seul problème du pays, c’est lui! » (Yoro Dia)

Sortie de Sonko contre la justice : « Le seul problème du pays, c’est lui! » (Yoro Dia) - 28/01/2026

Démantèlement d’une mafia des faux documents d’état civil à Saint Louis : Plus de 200 fausses pièces d’identité saisies

Démantèlement d’une mafia des faux documents d’état civil à Saint Louis : Plus de 200 fausses pièces d’identité saisies - 28/01/2026

FINALE DE LA CAN — Rumeurs, vidéo virale et réalité judiciaire : les 17 supporters sénégalais toujours détenus au Maroc

FINALE DE LA CAN — Rumeurs, vidéo virale et réalité judiciaire : les 17 supporters sénégalais toujours détenus au Maroc - 28/01/2026

AFFAIRE SAMUEL SARR – Un renvoi annulé, une procédure relancée : la justice appuie sur pause sans refermer le dossier

AFFAIRE SAMUEL SARR – Un renvoi annulé, une procédure relancée : la justice appuie sur pause sans refermer le dossier - 28/01/2026

CREI, CPI, Karim Wade, Macky Sall :« Il n’y aura jamais de poursuites contre Macky Sall » Sidiki Kaba brise les tabous et refait le procès de la justice sénégalaise

CREI, CPI, Karim Wade, Macky Sall :« Il n’y aura jamais de poursuites contre Macky Sall » Sidiki Kaba brise les tabous et refait le procès de la justice sénégalaise - 28/01/2026

Ousmane Sonko devant les Sénégalais au Maroc: « Il y a un clergé qui passe son temps à faire le sale boulot dans notre justice »

Ousmane Sonko devant les Sénégalais au Maroc: « Il y a un clergé qui passe son temps à faire le sale boulot dans notre justice » - 27/01/2026

La FSF devant le Jury disciplinaire de la CAF : Verdict attendu sous 48 heures

La FSF devant le Jury disciplinaire de la CAF : Verdict attendu sous 48 heures - 27/01/2026

Réforme de la fonction publique : Nouveau décret qui valorise le statut des agents non fonctionnaires de l’État

Réforme de la fonction publique : Nouveau décret qui valorise le statut des agents non fonctionnaires de l’État - 27/01/2026

JPO - Forces spéciales mer : immersion rare au cœur de l’élite silencieuse de la Marine nationale

JPO - Forces spéciales mer : immersion rare au cœur de l’élite silencieuse de la Marine nationale - 27/01/2026

NÉCROLOGIE - Halima Gadji, étoile de la fiction sénégalaise, s’est éteinte à 36 ans

NÉCROLOGIE - Halima Gadji, étoile de la fiction sénégalaise, s’est éteinte à 36 ans - 27/01/2026

Marchés financiers: l'or s'envole au-delà des 5.100 dollars, les Bourses calmes

Marchés financiers: l'or s'envole au-delà des 5.100 dollars, les Bourses calmes - 26/01/2026

Crise de l’eau et ODD 6 : « À cinq ans de l’échéance, nous sommes loin des objectifs fixés », alerte Bassirou Diomaye Faye

Crise de l’eau et ODD 6 : « À cinq ans de l’échéance, nous sommes loin des objectifs fixés », alerte Bassirou Diomaye Faye - 26/01/2026

TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite.

TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite. - 26/01/2026

Zone A de Grand-Dakar : voitures, piétons et écoliers pris au piège des eaux stagnantes

Zone A de Grand-Dakar : voitures, piétons et écoliers pris au piège des eaux stagnantes - 26/01/2026

Guinée-Bissau : dix pirogues de pêcheurs sénégalais restituées après paiement de 5 millions FCFA

Guinée-Bissau : dix pirogues de pêcheurs sénégalais restituées après paiement de 5 millions FCFA - 26/01/2026

APR: Macky Sall réorganise les instances de son parti avec d’importantes nominations

APR: Macky Sall réorganise les instances de son parti avec d’importantes nominations - 26/01/2026

Communiqué contre la sortie d’Elhadj Diouf : La FSF face à une vague d’indignation des réseaux sociaux

Communiqué contre la sortie d’Elhadj Diouf : La FSF face à une vague d’indignation des réseaux sociaux - 26/01/2026

Nécrologie: La grande artiste potière, Seny Awa Camara a rendu l'âme, ce dimanche à Bignona

Nécrologie: La grande artiste potière, Seny Awa Camara a rendu l'âme, ce dimanche à Bignona - 25/01/2026

JPO - Quand les drones veillent sur nos mers : la Marine nationale entre dans l’ère du ciel connecté

JPO - Quand les drones veillent sur nos mers : la Marine nationale entre dans l’ère du ciel connecté - 25/01/2026

JPO - immersion au stand 2: Comment la Marine fait avancer et surveille ses navires

JPO - immersion au stand 2: Comment la Marine fait avancer et surveille ses navires - 25/01/2026

Nouvelles protestations après la mort d'un second Américain tué à Minneapolis par des agents fédéraux

Nouvelles protestations après la mort d'un second Américain tué à Minneapolis par des agents fédéraux - 25/01/2026

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès / Le maire Babacar Diop au ministre des Pêches :

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès / Le maire Babacar Diop au ministre des Pêches : "Forcing baxoul, mépris baxoul!" - 25/01/2026

TOUBA- Me Bamba Cissé supervise une vaste opération combinée à Touba et Mbacké et signale que

TOUBA- Me Bamba Cissé supervise une vaste opération combinée à Touba et Mbacké et signale que "la tendance sécuritaire est renversée" - 25/01/2026

RSS Syndication