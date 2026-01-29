Cérémonie officielle du Magal de Porokhane : 'La femme est au centre de la communauté Mouride...' (Me Bamba Cissé)

Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a conduit ce jeudi 29 janvier 2026, la délégation gouvernementale lors de la cérémonie officielle du Magal de Porokhane dédié à Mame Diarra Bousso, la vénérée mère de Serigne Touba.

Prenant la parole, le ministre a d'abord transmis les salutations du Président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko avant de revenir sur la dimension spirituelle de Sokhna Diarra Bousso.

''Nous sommes aujourd'hui dans le fief d'une sainte femme, Sokhna Diarriatoulahi Bousso, un symbole dans le monde entier. Elle est d'une exemplarité remarquable. C'est grâce à elle que nous avons Cheikh Ahmadou Bamba. Sokhna Diarra est un exemple pour les générations. Le Magal montre l'importance qu'accorde la communauté Mouride à la femme parce que la femme est au centre de la communauté Mouride et de l'enseignement de Cheikh Ahmad Bamba [...]'', a déclaré Bamba Cissé.

Il a également salué le travail abattu à Porokhane par Serigne Bassirou Mbacké, tout en réaffirmant l'accompagnement de l’État pour son développement. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a terminé ses propos en sollicitant des prières pour la réussite des missions du régime et pour un Sénégal de paix et de prospérité.

Pour rappel, Me Bamba Cissé est accompagné d'une forte délégation composée, entre autres des ministres Moustapha Guirassy, Yankhoba Diemé, des autorités administratives etc.