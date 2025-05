TOUBA : Fallou Diop écope de 5 ans de prison pour vol de 10 millions FCFA

Fallou Diop, un menuisier ébéniste de 25 ans, célibataire et sans enfant, a été reconnu coupable de vol commis avec effraction. Il a été condamné à cinq ans de prison ferme ce jeudi 22 mai 2025.



Devant le juge Saliou Mbengue, Fallou Diop n'a pas sourcillé en reconnaissant le forfait commis au domicile d'Amadou Woury Diallo, un vendeur grossiste de fruits.



À la barre, Fallou Diop a expliqué que c'est son ami charretier, Cheikh Dieng, qui lui avait indiqué la cachette du ressortissant guinéen alors qu'il transportait ses bagages lors d'un déménagement.



Il a toutefois précisé avoir tenté le coup une première fois. Cette première tentative avait échoué car l'épouse d'Amadou Woury Diallo était sur place et avait refusé de le laisser entrer, malgré qu'il lui ait dit être envoyé par son mari pour déplacer le lit. Concernant l'utilisation du butin, Fallou Diop a déclaré avoir confié 2,6 millions FCFA à son ami commerçant, El Hadj Wilane, et 2 millions FCFA supplémentaires à son ami Atou Diakhoumpa.



Cependant, seul El Hadj Wilane a été poursuivi parmi tous les noms qu'il a cités lors de l'enquête. Pour sa constitution de partie civile, Amadou Woury Diallo, qui a déjà récupéré 3,5 millions FCFA sur les dix millions, a réclamé la restitution des 6,4 millions FCFA restants, en plus de 3 millions FCFA à titre de dommages et intérêts.



Le procureur Farba Ngom, selon qui les faits étaient constants, avait requis 10 ans de prison ferme contre Fallou Diop et 7 ans ferme contre El Hadj Wilane pour recel, ainsi qu'une amende de 500 000 FCFA pour les deux prévenus.



En neuf mots, Me Serigne Diongue, l'avocat de la défense, a plaidé la clémence pour son client : "Faites-lui une application extrêmement bienveillante de la loi pénale", a-t-il imploré.



Rendant son verdict séance tenante, le juge Saliou Mbengue a reconnu Fallou Diop et El Hadj Wilane coupables des faits qui leur étaient reprochés. Pour la répression, Fallou Diop a écopé de 5 ans de prison ferme contre un an de prison ferme pour El Hadj Wilane.



De plus, les deux devront payer solidairement un million FCFA de dommages et intérêts et 6,4 millions FCFA à titre de remboursement.