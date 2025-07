TOUBA- Déclaration attendue du Khalife des Mourides ce soir à 21 heures sur le Grand magal de Touba et les urgences qui l’entourent .

À l’occasion du Grand Magal de Touba, édition 1447H / 2025, une déclaration solennelle du Khalif Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, est attendue ce samedi 26 juillet à 21h, dans la nuit du premier Safar.



Organisée et diffusée en direct par le Comité d’organisation du Grand Magal de Touba, cette allocution s’inscrit dans le cadre d’un moment fort de rassemblement spirituel, destiné à la Oumma islamique et plus particulièrement à la communauté mouride. En toile de fond, le Grand Magal célèbre le départ vers l’exil de Cheikh Ahmadou Bamba.